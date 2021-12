Cecilia Rodriguez ha condiviso uno scatto in cui è comodamente distesa sul pavimento: la showgirl indossa un outfit spaziale con curve in mostra.

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl ed influencer più apprezzate dagli italiani. La sorella di Belen, con la sua bellezza, riesce sempre a conquistare le attenzioni degli utenti del web. Nonostante Instagram sia pieno di profili intriganti, l’argentina ottiene consensi con grande facilità. Le sue fotografie, infatti, sono meravigliose e lasciano senza fiato gli innumerevoli ammiratori. Navigare nel suo profilo è un’esperienza fantastica: ci sono scatti che catturano gli occhi.

Anche in questa prima giornata del mese di dicembre, Chechu ha sorpreso la sua platea di seguaci condividendo un’immagine alquanto particolare in cui indossa un outfit decisamente estivo. Le sue curve, così in bella mostra, accendono le fantasie degli ammiratori.

Cecilia Rodriguez sul pavimento: curve in mostra, esagerata!

Cecilia, poco fa, ha condiviso sul suo profilo Instagram l’ennesimo scatto rovente. La ragazza è comodamente seduta sul pavimento e ha le gambe completamente scoperte. L’incrocio è pericoloso e si intravede anche lo stacco di coscia. La scollatura è un qualcosa di favoloso e le sue curve in primo piano mandano in visibilio gli utenti.

Stando a quanto scritto in didascalia, la classe 1990 sta sponsorizzando uno brand con una campagna pubblicitaria. I complimenti per lei si sprecano: così come in ogni altra occasione, lo spazio dedicato ai commenti è già molto pieno.

Cecilia è sempre sotto i riflettori del gossip per la sua storia d’amore con Ignazio Moser: i due sono molto affiatati e con disarmante facilità fuoriescono in rete notizie (infondate) su presunte nozze. Qualche tempo fa, l’argentina rilasciò un’intervista in cui spiegò che il matrimonio non è una loro priorità.