Il nuovo flirt di Alberto Di Monaco, Charlene resta in ospedale

Si parla già di un presunto flirt di Alberto del Monaco con una famosissima vip. Nel frattempo la moglie Charlene resta in ospedale.

Il 2021 è stato un anno davvero difficile da affrontare per il principe Alberto di Monaco. Non solo, come tutti gli altri capi di Stato, ha dovuto continuare a gestire l’emergenza sanitaria e le conseguenze di essa, ma ha anche dovuto assistere la moglie Charlene, che si è ammalata gravemente poco tempo fa. Poco dopo essere tornata dal Sudafrica la principessa è stata portata in una clinica privata, dove resterà finché non si sarà completamente ripresa dall’infezione alle vie aeree che l’ha colpita mentre era in viaggio.

Charlene Di Monaco, mentre lei resta in ospedale il principe Alberto esce con altre donne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Giornata internazionale contro l’Aids: una grande sfida resta aperta

La principessa Charlene si trova attualmente in Svizzera, all’interno di una clinica privata che si occuperà di rimetterla in sesto. In questi mesi sia le sorelle che i nipoti di Alberto sono stati vicini al principe, così da permettergli di continuare a svolgere i propri incarichi ufficiali ed aiutarlo ad occuparsi dei figli Jacques e Gabriella, che senza la mamma iniziano a sentirsi molto soli.

Ma la famiglia non è l’unica che si è resa disponibile ad aiutare il principe. Anche l’amica di vecchia data Sharon Stone è tornata a Palazzo Reale, invitata da Alberto stesso per essere la sua “Premiere Dame” ad un paio di eventi ufficiali. La Stone ha quindi sostituito la principessa Charlene, e sebbene sia stato un gesto di pura cortesia ed amicizia, senza secondi fini, la stampa parla già di una presunta relazione segreta tra i due.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Esplosione di sensualità” Anna Tatangelo, scollatura profonda: visuale perfetta, gioia per gli occhi dei fan- FOTO

Poco fa Lory Del Santo ha deciso di intromettersi nella vicenda, pubblicando sui suoi profili social una fotografia che la ritrae in compagnia del principe parecchi anni fa. “Quando eravamo sicuramente giovani e pieni di energia” ha scritto nella didascalia del post, un pensiero felice che Alberto avrà sicuramente apprezzato.