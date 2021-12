Levante ha emozionato i fan mostrandosi in un momento speciale. La sua bellezza è stratosferica: subito è boom di like e commenti.

Gioia, felicità e senso di pace. Levante si è mostrata così nell’ultimo post condiviso su Instagram, tanto che i fan sono rimasti senza fiato.

La cantante siciliana, classe 1987, è seguitissima sul social: il suo profilo conta ben 910 mila follower, incantati dalla sua bellezza e dai suoi contenuti profondi. Si perché l’artista non si è distinta solo nel mondo dello spettacolo per la sua voce, ma anche per i suoi tre romanzi, esprimendo così tutta la sua creatività ricorrendo a diverse forme artistiche.

Dal suo debutto con il singolo “Alfonso” ha fatto molta strada: oltre a scalare le classifiche, ha preso parte a format, shooting conquistando sempre più fan, in estasi a seguito di ogni suo contenuto postato sui social.

Levante: gioia e bellezza a non finire

“Che meraviglia”, “Tutto così poetico”, “Stratosferica”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Levante su Instagram.

Si tratta di un carosello di foto sbalorditive e romantiche in cui è ritratta immersa nella natura mentre si concede un delizioso picnic. Un momento di pura gioia, dalle tante emozioni che si leggono nel suo sguardo entusiasta, capace di toccare i fan nel profondo.

Molti notano come le foto abbiamo un’estetica molto accattivante e come l’artista sia bellissima: incinta del suo primo figlio, sta vivendo un periodo magico. Dopo una serie di amori travagliati, ha infatti ritrovato la serenità al fianco del suo attuale compagno Pietro Palumbo.

Quest’ultimo è un avvocato siciliano conosciuto per casualità, che l’ha stregata con i suoi occhioni azzurri, tanto da fare breccia nel suo cuore fin dal primo sguardo. Un colpo di fulmine avvenuto due anni fa che li ha portati nel tempo a consolidare il loro rapporto: presto diventeranno genitori.