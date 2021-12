“Avvolto dalle tue vibrazioni” Elisa sprigiona tutto il suo fascino, i fans si perdono tra le sue corde – FOTO

Elisa, la cantante inebria il suo pubblico con un post dalla forte musicalità. Trionfo di like e commenti.

Elisa Toffoli, meglio nota come Elisa, è una delle cantanti italiane che negli anni ha collezionato tantissimi successi. I fans, che la seguono sin dagli esordi, rimangono sempre colpiti dall’estro creativo della cantante e dalla voce potente ma al contempo dolce e seducente.

Elisa riesce a trasmettere forti emozioni e non stupisce che vanti una carriera ventennale; la sua “Luce, tramonti a Nord-Est” infatti ha vinto il “Festival di Sanremo 2001” anche se Elisa in realtà ancor prima aveva sfornato singoli di successo, perlopiù in lingua inglese. Il suo ultimo post ha una forte musicalità, i fans sono ancora increduli.

Elisa, cuffie e un sorriso che conquista: l’artista sprigiona il suo fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)

Un post che raccoglie vibrazioni positive, i fans vivono un momento di forte condivisione. Elisa appare in foto struccata e con le cuffie che canta a squarciagola “Seta” il nuovo singolo uscito pochi giorni fa. Felicissima e soddisfatta dei primi risultati che sta ottenendo da questa hit, passata molto in radio. I fans ovviamente non si fanno trovare impreparati ed inizia una sfida simpatica tra loro, in tanti a citare pezzi del brano e ammettono di ascoltarlo ad altissimo volume.

Insomma, un clima sicuramente lieto e molto gratificante per Elisa, un’artista che si spende molto e che cerca sempre melodie e parole che possono toccare il cuore. Comunicare attraverso la musica. Inoltre, la voglia di riandare ai concerti dopo la pausa Covid si fa sempre più pressante, una fan racchiude un po’ il pensiero di numerosi utenti: “La voglia di rivederti è tanta davvero, ma l’occasione non tarderà ad arrivare, ne sono certa. Ti mando tutto l’affetto possibile e un caldo abbraccio”.

“Avvolto dalle tue vibrazioni” un ammiratore non rimane impassibile davanti al forte potere comunicativo della cantante. I fans si perdono tra le corde (vocali) dell’artista la cui voce è sempre fonte di emozioni indescrivibili.