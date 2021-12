Claudia Ruggeri, cosa c’è sotto il giubbino biker? I fans non esitano a zoomare – FOTO

Claudia Ruggeri riesce ancora una volta a stupire i suoi fans: ogni foto è una raccolta di pulsioni carnali.

La bellissima Claudia Ruggeri è molto seguita su Instagram. Solita ad aggiornare i fans su quello che fa nella vita di tutti i giorni, posta di volta in volta del contenuto inedito che fa drizzare le orecchie agli ammiratori. Claudia, fisico da urlo le cui curve incarnano la femminilità, è il sogno proibito degli italiani e le foto, che spesso sono ai limiti della legalità, certamente non aiutano a far ripristinare la quiete sul web.

“Claudia sei la fine del mondo ❤️”, “Statuaria unica in Italia” sono solo alcuni degli apprezzamenti che riceve, i suoi post sono un punto di raccolta degli umori del web, sempre sul filo del desiderio carnale. L’ultimo post certamente non smentisce quanto detto sinora.

Claudia Ruggeri, anche lo sguardo è bollente: cosa c’è sotto il giubbino biker? i fans rimangono perplessi

Claudia si trova in un locale mentre si fa scattare la foto oggetto del suo ultimo post. Viene immortalata con un outfit aggressive, al punto giusto: un giubbino biker nero che sicuramente accende la fantasia dei fans i quali zoomano per scoprire costa ci sta sotto. Una camicia a quanto pare nera, una mise monocolore.

La Ruggeri gioca molto con gli stili, dal sexy estremo al casual, sportivo e rock. Ma tutti hanno un comune denominatore, ovvero a prescindere dai capi indossati, è sempre bellissima e intrigante. I commenti lo esprimono perfettamente: dal “Sei bona in tutte le foto su Instagram” (un commento in realtà poco originale che lo si trova spesso sui social) ai complimenti che vertono sulla sua bellezza.

Quest’estate ha messo più volte in pericolo i social, i suoi scatti in costumi striminziti che lasciano abbondanti cm di pelle nuda ovviamente creavano un tilt generale. Ma anche da vestita non scherzano, Claudia è molto amata dal suo pubblico, sia in tv che sui social.