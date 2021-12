Giulia Stabile, zero pietà per Sangiovanni: “Ti tengo d’occhio”

Giulia Stabile e Sangiovanni stanno insieme ormai da un anno: i due si sono conosciuti durante la penultima edizione di Amici di Maria De Filippi

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di telespettatori: entrambi diciottenni, piccoli e inesperti, hanno imparato ad amarsi tra le mura della scuola più spiata d’Italia. In tanti dicevano che sarebbero durati “quanto un gatto in tangenziale“, invece a distanza di un anno stanno ancora insieme e stanno facendo del loro meglio per tenere in piedi la loro relazione, un po’ per la distanza e un po’ per i tanti impegni.

Giulia Stabile risponde a Sangiovanni: “Ti tengo d’occhio”

Sangiovanni, ospite a Le Iene, in una intervista ha raccontato un po’ quella che ad oggi è la sua relazione con Giulia. Ha rivelato che prima di lei era un po’ donnaiolo, ma ora è felicemente fidanzato e non ha bisogno di nient’altro, infatti si reputa uno piuttosto monogamo per quanto riguarda le storie d’amore.

Ha anche raccontato che sono molto gelosi l’uno dell’altro, ma che la loro relazione è stabile e stanno facendo molti progetti insieme, vivendosi comunque giorno per giorno tra i loro mille impegni. Inoltre ha deciso di non fare l’ipocrita riguardo alla loro relazione: infatti ha anche rivelato che non è comunque semplice restare insieme quando si è famosi.

Giulia, che ha ricondiviso l’intervista del suo fidanzato su Instagram, è stata lapidaria: “Ti tengo d’occhio“.

Sicuramente avranno entrambi tante tentazioni in questo mondo, ma a distanza di un anno sono ancora follemente innamorati l’uno dell’altro. Infatti anche Giulia è molto corteggiata nell’attuale classe di Amici.