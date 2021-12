Mina, dopo quasi 50 anni svelato il motivo del suo addio : è da brividi

In moltissimi si sono chiesti per quale motivo l’inimitabile Mina abbia lasciato il palcoscenico, dopo 50 anni è stato svelato il motivo. Non ci sono parole

Nota come la tigre di Cremona, Mina è un’artista italiana che ha dato lustro al Paese. Nasce a Busto nel 1940, si è avvicinata all’arte e alla musica fin da piccola tanto da lasciare il liceo ad un passo dalla maturità per dedicarsi al canto, la sua vera passione.

Questa fu una scelta davvero azzardata ma il suo sesto senso vinse e nel 1959 debutta in televisione nello show “Il musichiere”, Mina ha vissuto una carriera sui generis, quando si parla di Mina e si parla di musica non si può non considerare il fatto che Mina è la musica italiana.

Icona di stile, di eleganza, di modernità, Mina è stata un esempio per moltissime donne in un periodo importante, in un periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo, in un periodo nel quale anche una gonna più corta creava scandalo. Incurante di tutto e tutti, Mina ha osato ed osando è diventata la grande artista che è oggi.

Fece non poco scalpore la storia con Corrado Pani, uomo sposato del quale rimase incinta. Erano gli anni ’60 e la situazione davvero difficile, sia dal punto di vista legale in quanto il divorzio non era stato introdotto, sia dal punto di vista morale, in quanto all’epoca fu uno scaldalo.

Ripercorrere tutta la carriera di Mina è impossibile, è una professionista che ha dato davvero tanto al mondo grazie alla sua voce, particolare, sensuale, unica. Oggi è una delle cantanti più apprezzate ed amate.

Dopo 50 anni è stato svelato il motivo dell’addio, non ci sono parole

Nel 1978 Mina scompare dalle scene televisive, quello che si disse sull’artista sfiorò le fantasie più sviluppate e desiderose di scoop. Le dicerie erano all’ordine del giorno e per anni la sua assenza è stata ingiustificata. Qualcuno ipotizzò che Mina fosse in Svizzera per evasione fiscale, altri invece ipotizzarono che l’artista lasciò le scene a causa del suo aspetto.

La pressione fu tantissima, soprattutto quella mediatica. Giornalisti di tutto il mondo volevano lo scoop del secolo che è arrivato dopo 50 anni. Mina si esibiva negli anni nei quali altre artiste dominavano la scena e a tal proposito è riconducibile la sua uscita di scena. In un’intervista disse: “Ma sai a me fa piacere se dicono che la Cinquetti o la Vanoni siano più brave di me. Sono stanca invece della gente che viene ai miei concerti per vedere se strizzo l’occhiolino a Pani (ex compagno e padre di Massimiliano) o a qualche altro uomo. La vita personale deve rimanere tale”.

Non paura della competizione quindi, nessuna evasione al fisco e nemmeno vergogna per l’aspetto fisico. Mina era semplicemente stanca della gente che la giudicava.