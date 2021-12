“Mix perfetto di mamma e papà” Jasmine Carrisi, top cortissimo e denim slavato: lo stile fresco che conquista. Bellissima – FOTO

Jasmine Carrisi in stile casual e fresco, perfetto per la sua età, convince il web che le trasmette fiumi di calore.

Bionda, occhioni azzurri e con dei genitori famosissimi, Jasmine Carrisi ha sicuramente un patrimonio genetico non indifferente. Bellissima, dai lineamenti fiabeschi è una delle ragazze più belle della televisione. E della musica, visto che la Carrisi ha inciso il suo singolo – dal titolo Fragola – come riporta nelle storie. Uno stile diverso dal padre, ovviamente e molto adatto per la sua età.

Ogni foto Jasmine si mostra per quello che è, una ragazza con tanti sogni nel cassetto e con la speranza di portarli avanti. I suoi outfit ben rappresentano la sua età, adatti per una fisicità in costante evoluzione.

Jasmine Carrisi, top cortissimo e denim slavato: lo stile perfetto esiste

Una sequenza di tre foto quella che compare sull’ultimo post di Jasmine in perfetto stile urbano. Un top cortissimo che lascia scoperta la pancia ed un denim a vita alta nero. In queste foto esce tutta la bellezza semplice della giovane Carrisi ed i fans apprezzano. A quanto pare i commenti negativi degli haters di tempo fa, in cui la accusavano di fare ricorso alla chirurgia estetica, non ci sono più.

Solo tanta stima e affetto per la figlia d’arte: i commenti infatti sono un omaggio sia alla sua presenza fisica che ai genitori, alcuni infatti vedo in Jasmine tutta la bellezza della madre, un’utente invece carinamente le scrive: “Mix perfetto di mamma e papà”.

Jasmine, che si è fatta anche conoscere grazie al talent “The Voice Senior” nel quale faceva da giudice insieme al padre.

Un’esperienza televisiva che sicuramente le ha permesso di aumentare i fans. Sono numerosi ad ascoltare la sua musica, basta leggere sotto il suo post di qualche giorno fa nel quale chiedevano la data di uscita del suo ultimo singolo. Non vedono l’ora di ascoltare nuova musica.