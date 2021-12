Originari del Vicino Oriente, i ceci sono fedeli alleati per la salute dell’organismo. Il loro apporto nutrizionale è molto equilibrato: ecco 6 proprietà.

Originario del Vicino Oriente, il cece, conosciuto col nome tecnico Cicer arietinum, è un legume ampiamente diffuso in cucina. Di solito servito in commercio nella sua forma essiccata, il cece è un alimento dai molteplici benefici per la salute dell’organismo. Amati da atleti e culturisti per le sue spiccati fonti proteiche, i ceci sono una ricca esplosione di sorprese: scopriamo insieme 6 motivi per inserirli nella dieta e consumarli più spesso.

Ceci: 6 proprietà da servire in tavola

riduzione dell’appetito: il consumo regolare di ceci aumenta la sensazione di sazietà. Ricchi di fibre (circa 17 g per 100 g) e carboidrati complessi, i ceci favoriscono la riduzione dell’appetito: peculiarità che rende questo legume l’alimento ideale per un regime dimagrante.

basso indice glicemico: alimento dal basso indice glicemico (40). In parole più semplici, mangiare ceci con regolarità provoca un lento rilascio di glucosio nel sangue dopo il consumo.

alleato per l'apparato digerente: i cugini dei piselli si prendono cura anche del nostro apparato digerente. I ceci stimolano l'intestino pigro: facilitano il processo di digestione e favoriscono la presenza di batteri buoni nella flora intestinale.

incremento della massa muscolare: il consumo regolare di questo alimento è particolarmente consigliato per gli atleti o chiunque voglia aumentare la massa muscolare. I ceci forniscono difatti una buona quantità di proteine: si tratta di una delle fonti di origine vegetale che ne contiene di più.

antiossidante naturale: altro vantaggio tutto a favore del nostro benessere psico-fisico: questo piccolo legume ha un'ingente quantità di antiossidanti. Ottime fonti di manganese, i ceci contrastano la formazione di radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cellulare.