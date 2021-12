Checco Zalone condivide la sua vita con Mariangela, l’avete mai vista? I due condividono un segreto davvero particolare, chi l’avrebbe mai detto.

Luca Medici, in arte Checco Zalone, è un comico, sceneggiatore, registe, musicista, cabarettista, cantautore e attore italiano tra i più amati ed apprezzati in televisione. Originario di Bari (Puglia), ha alle spalle una carriera piena di successi, i suoi primi 5 film rientrano nella top ten dei film di maggior successo della storia italiana.

Dopo il diploma e la laurea in Giurisprudenza partecipa a diversi concorsi pubblici nei quali però non ha mai avuto successo. Dopo varie sconfitte ha quindi deciso di cambiare strada e dedicarsi alla sua vera passione, far sorridere la gente.

Checco è accompagnato da Mariangela da diversi anni, i due condividono un segreto speciale.

Mariangela Eboli, manager e compagna di Zalone

Mariangela Eboli è la compagna di Checco Zalone, i due stanno insieme dal 2006 e condividono ed hanno condiviso una vita piena di successi, non tutti sanno che Mariangela è la manager di Checco e che i due non si sono mai sposati.

I due si sono conosciuti quando lei lavorava come animatrice e cantava al piano bar, Checco fu rapito dalla sua bellezza, indagò sul suo conto e scoprì che aveva vissuto in America ed era di religione evangelica. Insieme hanno dato alla luce a Gaia e Greta, la luce dei loro occhi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Cosa stiamo guardando?”, Claudia Ruggeri super hot. La tutina non contiene il seno esplosivo, è una strage – FOTO

Insieme conducono una vita piena e soddisfacente, ogni giorno è speciale per ridere, scherzare e stare insieme. I due sono molto innamorati, forse in futuro si sposeranno, Mariangela fu beccata in un atelier di abiti da sposa. Al momento non è certo nulla anche perché sia Checco che Mariangela sono molto riservati e ci tengono particolarmente alla loro privacy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Barbara D’Urso mostra le cosce ed anche qualcosa in più. Il VIDEO sensuale merita 5 minuti di applausi

Il pubblico adora Checco, ogni suo esordio al cinema è un evento nazionale. L’attore sta lavorando a molti altri progetti che vedremo (covid permettendo) per il 2022.

Checco e Mariangela sono davvero bellissimi insieme, il pubblico ama vederli insieme.