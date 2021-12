Licenziamenti in Mediaset, allontanate anche le conduttrici più famose

Mediaset si trova a fare i conti con rivoluzioni tv post-social network: anche le conduttrici più famose sono costrette ad abbandonare.

Dall’avvento dei social la televisione non è stata più la stessa. Anche in Italia, Mediaset, se per un po’ ha tentato di sopravvivere alla “botta” ricevuta dall’informazione online, ora sembra non farcela più. La rete berlusconiana non solo ha deciso di chiudere completamente due dei programmi più famosi del suo palinsesto, “Domenica Live” e “Live – Non è la d’Urso”, ma giorno dopo giorno si prepara a perdere le sue conduttrici più importanti.

Mediaset, licenziate anche le conduttrici più famose: è tempo di cambiamenti

Tutto è iniziato con l’abbandono di Alessia Marcuzzi, che avrebbe deciso di abbandonare definitivamente Mediaset a causa dei salari diventati improvvisamente troppo bassi. “Banalmente non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”, aveva commentato ai tempi Pier Silvio Berlusconi, augurando buona vita alla conduttrice. Per un po’ anche Barbara D’Urso è stata in pericolo, con la percentuale di share dei suoi programmi che calava a dismisura. Oggi, però, Barbara è stata salvata a discapito di una collega.

La prossima conduttrice ad abbandonare Mediaset sarà Federica Panicucci. Francesco Canino, giornalista esperto di retroscena televisivi, ha raccontato che la d’Urso ha salva la pelle ancora per un po’. Dopo le feste natalizie, infatti, la regina di Canale 5 tornerà in televisione con il solito “Pomeriggio Cinque”, che resiste a tutti gli urti. La Panicucci, invece, verrà buttata fuori dal giro e sostituta da Francesco Vecchi e Simona Branchetti.

Quello della Panicucci, però, non sarà un addio ma un arrivederci. La presentatrice dovrebbe comunque restare sotto contratto Mediaset, che sarà costretta a “risistemarla” all’interno di qualche altro programma. La notizia è stata raccontata in primis da Dagospia, ma non è ancora stata confermata né smentita da parte della rete televisiva.