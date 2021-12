“Uomini e Donne” la tronista infrange le regole: volano insulti e offese

È accaduto qualcosa senza precedenti nello studio di Uomini e Donne: la tronista di Andrea Nicole ha scelto Ciprian, ma lo ha fatto in un modo inusuale

Andrea Nicole è stata sicuramente una delle troniste più amate di questa edizione di Uomini e Donne. Il suo trono è piaciuto molto ai telespettatori e i corteggiatori che ha avuto durante questa sua avventura hanno scatenato moltissimi consensi e non dai telespettatori italiani. Lei è sempre andata dritta per la sua strada, senza pensare a quello che poteva piacere agli altri ma solo a quello che piaceva a lei stessa. Infatti alla fine la sua scelta è ricaduta su Ciprian, il corteggiatore accusato più volte di essere falso.

Uomini e Donne, Andrea Nicole sceglie: bufera in studio

Andrea Nicole è arrivata in studio durante l’ultima registrazione spiazzando tutti, perché è entrata insieme al corteggiatore Ciprian. Ha raccontato che il giorno prima, Ciprian si è presentato a casa sua di sera senza la redazione e che lei lo ha lasciato entrare. Dunque, dal momento che hanno infranto le regole perché sono stati insieme senza telecamere, hanno deciso ovviamente di andare via insieme.

La scelta non classica ha scatenato numerose polemiche. Stando a quanto dicono le anticipazioni, i due opinionisti Gianni e Tina si sono infuriati con la tronista per quanto successo, perché hanno infranto le regole e non avrebbero dovuto vedersi di nascosto. Qualcun altro invece crede nella buona fede e considera il gesto di Ciprian la prima cosa disinteressata fatta per la tronista dall’inizio del trono.

Il pubblico è diviso sulla scelta di Andrea Nicole, ma ovviamente bisogna attendere che la puntata vada in onda per potersi fare una idea di quello che è successo veramente.