Al Bano pronto a svelare tutta la sua vita, un capitolo però resta top secret: c’erano Romina e Loredana Lecciso

Al Bano è stato abituato a vivere la sua vita sotto i riflettori. Su di lui se ne sono dette, e se ne continuano a dire, di cotte e di crude. Nelle notizie che circolano sulla sua vita non sono mancati gli errori, i pettegolezzi che hanno fatto anche molto male, le fake news.

A volte il cantante di Cellino San Marco è rimasto in silenzio, altre si è espresso in prima persona facendo la voce grossa per dire la sua verità.

La scomparsa dalla figlia Ylenia, la separazione da Romina, poi la storia con la Lecciso, i tira e molla raccontati da gossip. Insomma mai un attimo di riposo dal clamore mediatico e così ora ha deciso di dire basta e raccontare la sua verità.

Al Bano e quell’aspetto che non vuole affrontare: è top secret

Al Bano farà finalmente chiarezza sulla sua vita. Lo farà grazie ad una serie tv che racconterà tutto su di lui e che il cantante supervisionerà nel dettaglio per evitare che si creino altre incertezze e fraintendimenti.

Sul settimanale Nuovo, l’artista ha detto di essere molto contento di questo progetto che si sta concretizzando. Proprio attraverso la serie tv sulla sua vita vuole far uscire tutta la verità per mettere a tacere, una volta per sempre, falsità e pettegolezzi.

Solo qualche giorno fa, infatti, è stata rilasciata l’ennesima imprecisione: “Ho letto addirittura che sarei stato io a voler dichiarare la morte della mia primogenita: non è affatto vero, è lo Stato che lo richiede. Sono cose che fanno molto male” ha tuonato Al Bano.

L’artista ha precisato però che ci sarà spazio a tutta la verità sulla sua vita, tranne che per un capitolo che resterà top secret. È quello che riguarda il rapporto tra Romina e Loredana. Proprio quello che avrebbe interessato maggiormente il pubblico rimarrà fuori.

Del resto di questo Al Bano non ne aveva parlato nemmeno nella sua autobiografia lasciando due pagine vuote. Un argomento che evidentemente non vuole affrontare.