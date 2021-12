“A dicembre fa freddo. Una bella maglia no?” Antonella Fiordelisi ancora più svestita. La FOTO in intimo bianco che non fa dormire i fan

Antonella Fiordelisi. La procace schermitrice ed ex tentatrice di “Temptation Island” è tornata a casa nella sua Salerno. Non dimentica di lasciare foto provocanti su Instagram a favore dei suoi fan

Con oltre 1,2 milioni di utenti che la seguono giorno dopo giorno e attendono costantemente i suoi aggiornamenti, Antonella Fiordelisi è una delle top influencer del nostro paese. La giovane ragazza, classe 1998, ha un passato lontano dallo show business. Infatti, laureatasi in Scienze Politiche all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, affonda una delle sue passioni più grandi nella scherma, militando nella squadra Nedi Nadi in Serie A2.

Tuttavia, ha virato su altre strade che l’hanno condotta verso un futuro da modella e influencer. L’ha aiutata di certo la sua procacità che l’ha spinta a partecipare al programma “Temptation Island” nel 2017 proprio nelle vesti di tentatrice.

Antonella Fiordelisi: i fan esaltati dalle foto in lingerie pubblicate su Instagram

Antonella Fiordelisi ha documentato tramite Instagram Stories il ritorno a casa, nella sua Salerno, in vista delle festività natalizie. La splendida influencer, infatti, fa da tempo base a Milano, capitale mondiale della moda.

Prima di partire, però, non dimentica di pubblicare sul suo seguitissimo profilo social una carrellata di tre fotografie sicuramente non adatta ai deboli di cuore. Uno scatto più bello dell’altro in cui è evidente tutta la sua sensualità mediterranea.

Un’immagine consiste in un primo piano che esalta la perfezione dei suoi lineamenti; le seguenti, invece, la raffigurano in lingerie bianca, un body succinto che non lascia niente all’immaginazione.

I fan si scatenano in un turbinio di commenti tra il serio e il faceto: “A dicembre fa freddo. Una bella maglia no?”, ” Pazzesca”, “Stupenda, un’escalation della prima la terza foto”, “Mamma mia, Antonè. Hai deciso di non farmi dormire?”, “La perfezione esiste!”.