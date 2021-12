La bevanda degli dei che previene gli infarti. La cioccolata è davvero un portento

La cioccolata calda è una delle bevande più afrodisiache che ci siano, è perfetta per questo periodo dell’anno freddo e cupo

Una delle bevande più apprezzate al mondo, è sicuramente la cioccolata calda. Quella che ci scalda nelle lunghe giornate invernali e che ci tira su l’animo. Non c’è niente di meglio. Ma la cioccolata non è solamente una bevanda da consumare come merenda, e a differenza di quanto si possa pensare non è per niente nociva. Si tratta infatti di un rimedio utile per chi soffre di una patologia molto importante.

La cioccolata calda e gli effetti benefici su chi soffre di alcune patologie

Nonostante in molti possano credere che la cioccolata sia una bevanda che non faccia bene alla salute, poiché è grassa e appunto fatta sia di latte che di cioccolato. In realtà però è utile per chi soffre di problemi al cuore. Pare che se consumata senza zucchero e preparata solo con del cacao amaro, la cioccolata potrebbe avere effetti protettivi sul cuore. Il cacao migliora la funziona endoteliale nei pazienti con il fattore di rischio cardiovascolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“”Tu mi fai impazzire” Elisa De Panicis, spacco vertiginoso per un’occasione speciale: fan in estasi – FOTO

Il motivo? Perché il cacao contiene molti flavonoidi che si trovano proprio nelle fave di cacao. Uno studio inglese, che è stato pubblicato anche sul British Journal of Nutrition ha sperimentato la bevanda su un gruppo di adulti sani di mezza età. E un altra bevanda di controllo che conteneva sostanze nutritive. I risultati hanno dimostrato che chi non aveva assunto la bevanda con il cacao aveva registrato rigidità arteriosa, colesterolo e anche pressione sanguigna alta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Vite al Limite”. Se non fosse dimagrito la moglie lo avrebbe piantato in tronco. Il bivio di un paziente obeso del popolare programma

Mentre l’altro gruppo che aveva quindi assunto la bevanda con il cacao, aveva registrato meno colesterolo, meno rigidità arteriosa e una pressione sanguigna ridotta. Di conseguenza si è ridotto anche il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. La cioccolata dunque potrebbe aiutare in modo significativo a ridurre il rischio di infarto.

Chiaramente non è miracolosa, quindi insieme alla sua assunzione è indicato avere un stile di vita sano e attivo. Tuttavia dev’essere priva di zuccheri e preparata rigorosamente con il cacao amaro. Al momento si attendono ulteriori approfondimenti sulla ricerca, poiché la cioccolata rimane comunque una bevanda grassa a prescindere da questi effetti benefici.