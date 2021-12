La bellissima giornalista ha pubblicato uno scatto in compagnia di una sua amica, un volto che già conosciamo… Che splendori!

Monica Bertini ha pubblicato uno scatto su Instagram in compagnia di un’amica dalla bellezza incredibile. Insieme sono un vero e proprio colpo al cuore, un infarto per chi è passato in serata su Instagram!

Scorrendo il più popolare dei social network, infatti, è impossibile non imbattersi in questo concentrato di bellezza e sensualità: da togliere il fiato!

La giornalista e la sua amica si trovano a Potafiori, location molto in voga a Milano e si mostrano in tutto il loro splendore!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Arisa choc: “La prima volta a 11 anni… i miei genitori non mi fecero più uscire di casa”

Monica Bertini, bella e impossibile… e non è sola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica Bertini si trova in compagnia di Anny Centis, bellissima modella nota al grande pubblico per essere stata la fidanzata storica di un famoso attore.

Anny Centis, infatti, ebbe una lunga relazione con Fabio Troiano che si interruppe quando l’attore incontro l’ex Miss Italia, Eleonora Pedron.

Aveva fatto discutere un suo commento sotto la foto che Fabio Troiano aveva pubblicato con Eleonora Pedron agli inizi della loro relazione, sul red carpet di Venezia. La modella, infatti, commentò con uno ”schifata” alla foto del loro bacio.

Troiano e Anny si erano fidanzati dopo che l’attore aveva chiuso con Violante Placido ma la loro storia finì dopo 6 anni.

In questo scatto l’ex di Troiano e Francesco Arca si mostra al fianco della giornalista Monica Bertini, le due indossano entrambe un completo nero giacca e pantaloni che le rende incantevoli.

Ma Monica Bertini non è solo in compagnia di Anny, nel secondo scatto, infatti, si trova insieme a Marco Di Carlo, imprenditore ed ex autore televisivo per le reti Mediaset che durante la vicenda che ha visto coinvolta Pamela Prati e il suo finto matrimonio, fu scambiato per Mark Caltagirone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Checco Zalone, conoscete la compagna Mariangela? I due condividono un segreto davvero particolare

Ciò che salta agli occhi dei numerosi utenti è senza dubbio la bellezza di Monica Bertini, presente in tutti gli scatti.