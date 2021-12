Alfonso Signorini non riesce a darsi pace: la maledizione che lo perseguita

Alfonso Signorini. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 3 Dicembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 3 Dicembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andata in onda la seconda puntata del programma musicale “The Voice Senior 2022” condotto da Antonella Clerici. Giudici Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Rai Due ha messo in onda la fiction “The Good Doctor”, stagione 4, episodio 19 dal titolo “Missione Guatemala”. Su Rai Tre il documentario “Afghanistan: 20 anni dopo”.

Canale 5 ha allietato il suo pubblico con una nuova puntata del reality “Grande Fratello Vip”; presenta Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Su Italia 1 è andato in onda storico programma “Le Iene Show”. Su Rete Quattro l’informazione è protagonista con “Quarto grado”, presentano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Alfonso Signorini vs Antonella Clerici. Ascolti tv del 3 Dicembre 2021: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore di ascolti della serata del 3 Dicembre 2021 è “The Voice Senior”, con Antonella Clerici in onda su Rai Uno. Ha interessato 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diletta Leotta, il pigiama sensualissimo per una serata bollente. I commenti impazzano sotto alla FOTO

Il “Grande Fratello Vip” perde la gara con la concorrenza; non è riuscito a guadagnare la vetta. Alfonso Signorini incappa nella maledizione del venerdì sera. Sfiora il primo posto ma non lo raggiunge. Precedentemente contro Carlo Conti, ora con la Clerici, fa ottimi risultati ma non bastano. Ha appassionato 2.945.000 spettatori pari al 19.1% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso commette uno scivolone clamoroso: “È la strategia del mio programma”

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Le Iene show” – 1.078.000 spettatori pari al 6.5%

Rai Due: “The Good Doctor” – 1.222.000 spettatori pari al 5.1%

Rete Quattro: “Quarto Grado” – 873.000 spettatori con il 5% di share

Nove: “Fratelli di Crozza” – 1.231.000 spettatori (5.4% di share)

La7: “Propaganda Live” – 763.000 spettatori con uno share del 4.5%

Rai3: “Afghanistan: 20 anni dopo” – 666.000 spettatori pari ad uno share del 3%

Tv8 : “Italia’s Got Talent – Best Of″ – 215.000 spettatori pari all’1% di share.

Stasera su Rai Uno “Ballando con le stelle” con Milly Carlucci mentre su Canale 5 vedremo “Ua’ Uomo di varie età”, show con Claudio Baglioni. Chi sarà il trionfatore del sabato sera e salirà sul podio delle preferenze degli italiani?