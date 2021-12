“Chi è il fortunato che ti sta accanto?” Bianca Guaccero, incanto bollente tra gli ulivi. La presentatrice svela finalmente il suo mistero – FOTO

Bianca Guaccero. La bellissima presentatrice di “Detto Fatto” pubblica una foto sensuale sul suo profilo Instagram. Un utente azzarda la domanda che tutti si pongono da tempo

Puntuale, tutti i giorni Bianca Guaccero allieta i pomeriggi degli italiani dal 2018 su Rai 2 con il suo programma carico di tutorial, interviste, consigli e intrattenimento dal titolo “Detto fatto”.

L’artista pugliese ha ricevuto da poco una pessima notizia. Non è stata rinnovata, infatti, per una seconda stagione la serie televisiva “Fino all’ultimo battito” (con Marco Bocci e Violante Placido) che la vedeva protagonista. Nonostante i buoni risultati auditel, non la rivedremo riprendere il ruolo di Rosa Lorusso.

Bianca Guaccero: l’azzardo di un utente ha la risposta che tutti volevamo sapere

I fan della poliedrica interprete hanno comunque occasione di vederla costantemente attiva sul suo aggiornato profilo Instagram, social in cui lei stessa è dedita a condividere immagini sempre eleganti e raffinate che riguardano la sua vita privata e l’ambito lavorativo.

L’ultima in termini di tempo, la vede immortalata in uno scatto carico di sensualità. Indossa infatti, una mise molto glamour di tulle di colore ottanio. I capelli sono raccolti, lo sguardo è intenso, le gambe sono scoperte e un accento rock è dato dagli anfibi scuri dai quali trapelano dei gambaletti a rete.

L’atmosfera è in netto contrasto con il suo outfit creando un gioco di suggestioni e tradizione. Alle sue spalle notiamo un luogo a lei caro; si trova in un campo di ulivi. Come da lei stessa sottolineato in uno dei commenti, è un paesaggio tipico della sua amata Puglia che lei chiama familiarmente “il mio posto”.

Si scatenano un turbinio di messaggi da parte dei numerosi fan che inneggiano alla sua bellezza disarmante. Tuttavia, una persona più coraggiosa osa fare la domanda di cui tutti vorremmo conoscere la risposta: “Troppo bella. Chi è il fortunato che ti sta accanto? Spero ti vorrà tanto ma tanto bene e non ti deve fare soffrire”.

Difficile, infatti, vedere Bianca Guaccero in dolce compagnia. La presentatrice ha avuto in gioventù una relazione con l’ex calciatore Nicola Ventola. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con il regista Dario Acocella (padre sua piccola Alice) e da allora è caccia al nuovo amore della presentatrice.

Inaspettatamente è lei stessa a fornire informazioni al riguardo. Scrive: “Ancora nessuno… ma intanto ci siete voi a rendermi felice”.