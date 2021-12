“Da infarto”, Valentina Vignali VIDEO tutorial capelli bollente: l’attenzione è concentrata però su un altro particolare…

L’influencer ha svelato come realizza i suoi capelli lucenti, il video però ha decisamente alzato i toni della sua community: reggiseno? Non pervenuto.

La sua carta d’identità recita: classe 1991 originaria di Rimini, altezza 1.83 cm, modella, giocatrice di basket professionista e influencer super attiva con 2,4 milioni di follower.

Valentina Vignali si fa conoscere soprattutto per la partecipazione al “Grande Fratello” che è stato per lei un trampolino di lancio per la sua carriera.

Oggi infatti è richiestissima come testimonial di marchi di abbigliamento, intimo, articoli sportivi e gioielleria mentre l’ultima collaborazione che l’ha vista protagonista riguarda un noto brand per capelli. Vediamo il video?

Valentina Vignali in top senza reggiseno mostra un video tutorial capelli sensualissimo

“Ecco la piega liscia e veloce con la mia nuova @bellissimaimetec steam elixir ✌🏻😍 adv” ha scritto nella didascalia a margine dell’ultimo post Instagram la bella Valentina.

L’atleta è infatti intenta a far vedere come rendere ancora più lisci e lucenti i suoi capelli già splendidi. Con movenze sinuose si destreggia con l’attrezzo bollente, passaggi rapidi davanti la fotocamera del cellulare ed il gioco è fatto, con tanto di bacio con chiocco alla fine del tutorial.

Ciò che però non passa certo inosservato è il top dorato molto corto che Valentina indossa per questa dimostrazione pratica: fianchi e addome piatto sono in bella mostra senza nessuna riserva, inoltre dalle coppe generose emerge anche il particolare dei capezzoli nudi completamente scoperti da un qualunque reggiseno che li trattiene.

Ha osato ancora una volta mostrando il suo corpo perfetto che ha destabilizzato i fan più attivi della sua community social. Quasi 14mila like in poche ore e commenti a dir poco…focosi:

“Con quel bacio sono caduto 😂”, “Non hai bisogno di farti bella, lo sei già😍”, “WwwwwwwwwwoooooooooooooooooooowwwwwwwwwW😘”, “Vignalona patatona!”, “Non c’entra una beata…Ma quei fianchi sono da infarto 😍”