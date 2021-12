“Il mio orologio s’è fermato” Miriam Leone, la FOTO in camera da letto incanta tutti: fascino conturbante

Miriam Leone, la splendida siciliana sceglie la camera da letto per immortalarsi. La foto incanta tutti, fascino conturbante.

Una bellezza dal gusto retrò quella di Miriam Leone, la splendida attrice catanese che negli anni ha collezionato successi. Numerosi i film a cui ha preso parte, riuscendo ad interpretare diversi ruoli. Miriam è la perfetta combinazione di bellezza e bravura, non a caso ha vinto il titolo di Miss Italia.

Nonostante abbia intrapreso il percorso di attrice e non quello di modella, come la collega Carolina Stramare, sovente presta il proprio volto per collaborazioni importanti, come quella con Dior. Affascinante ed elegante, l’ultima foto di Miriam ha catturato le simpatie del web, qualcuno ha dichiarato: “Il mio orologio s’è fermato”.

Miriam Leone, in camera da letto è sublime: la sensualità fuoriesce a dismisura

Bellissima, da far girare la testa. Miriam Leone in questo scatto è l’emblema della seduzione. In tutina nera super attillata, stivali neri e capelli biondi raccolti in uno chignon alto è Eva Kant, il personaggio che vedremo prestissimo interpretare dalla ex Miss. Il film “Diabolik” uscirà nelle sale cinematografiche il 16 dicembre, manca veramente poco.

“Splendida e misteriosa in questa veste Miriam! Non vedo l’ora di vederti al cinema!” “L’unica vera miss che l’Italia abbia mai avuto e continua ad avere” i followers si sciolgono alla visione di cotanto splendore arricchito da sensualità. Nessun commento offensivo, tutti d’amore e d’accordo… e tanti emoji, a forma di cuore. Quelli non possono mancare mai. Un progetto importante questo a cui ha preso parte la Leone e che si rivelerà un successo.

Lei perfetta per il ruolo, come hanno sottolineato in tanti, non potevano scegliere altrimenti; “Devo essere sincero, questo film lo vedrò principalmente so per certo che sarai una bomba di Eva Kant!”.

I suoi scatti sono sempre accattivanti e raccontano nella sua semplicità la vita dell’artista. Momenti personali e lavorativi. Quest’estate in abito da sposa ci ha fatti sognare, era semplicemente incantevole.