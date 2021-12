Ana Mena, la notizia che sconvolge i fan su Instagram. L’annuncio della sua prossima apparizione televisiva in Italia sorprende tutti: nessuno se lo aspettava

Il rapporto viscerale tra Ana Mena e l’Italia sul piano musicale inizia nel 2018, dalla collaborazione vincente con Fred De Palma. Il brano in questione è “D’estate non vale“, che le è valso il doppio disco di platino.

Il successo è tale da riproporre il featuring con il rapper l’estate successiva, incrementando ulteriormente i risultati. La hit indiscussa è “Una volta ancora“, il cui video ufficiale registra ad oggi su YouTube 240 milioni di visualizzazioni.

Lo stesso destino si realizza per la collaborazione con Rocco Hunt in “A un passo dalla luna“, ripetendo ancora una volta il tentativo insieme al rapper in “Un bacio all’improvviso“, che ottiene il disco di platino.

Attualmente in radio con Federico Rossi per il brano “Sol y mar“, che come al solito si rivela un tormentone, la cantante pubblica su Instagram la notizia che sconvolge i fan. Dopo aver partecipato nel 2020 come ospite al Festival di Sanremo duettando con Riki in “L’edera“, torna sul palco dell’Aariston nella prossima edizione, ma questa volta in un’altra veste.

Ana Mena a Sanremo: la notizia che sconvolge tutti

Se musicalmente Ana Mena è legata all’Italia dal 2018, il rapporto personale che unisce la cantante al nostro Paese inizia molto prima, come rivela lei stessa nell’ultimo post su Instagram. Grazie al padre che fin da bambina l’ha interessata alla canzone italiana, è da diversi anni che segue in streaming gli appuntamenti del Festival di Sanremo.

E mentre ringrazia i numerosi fan per il supporto costante che in questi anni le ha permesso di raggiungere la vetta delle nostre classifiche, regala loro l’annuncio che nessuno si aspettava.

“Stasera ci hanno dato una delle notizie più emozionanti di sempre e che ho desiderato per lungo tempo…“, inizia così il messaggio della cantante che contiene l’annuncio più inaspettato. Il proseguimento emoziona gli utenti: “Sono felicissima e onorata di essere stata scelta da Amadeus come concorrente della 72ma edizione del Festival di Sanremo“.

Conclude il post con un auspicio che non ha bisogno di fortuna, restituendo l’affetto a coloro che la seguono fedelmente: “Spero di essere all’altezza, poiché questo è anche il modo di dire grazie a tutte le persone che mi supportano e che mi fanno sentire, anche in Italia, a casa mia“.

E mentre i fan non nutrono alcun dubbio sulla riuscita sfavillante della sua partecipazione al Festival di Sanremo, attendono con ansia l’inizio di questa nuova grande avventura.