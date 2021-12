Dopo “Uomini e Donne” è finita malissimo: cosa ha combinato l’ex tronista

È stato un tronista nel programma di Uomini e Donne: stiamo parlando di Joele Milan, il ragazzo che è stato cacciato per aver contattato una sua corteggiatrice

Joele Milan è stato uno degli ultimi protagonisti di Uomini e Donne. Il tronista scelto da Maria De Filippi, è stato cacciato dal programma quando durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, venne intercettata una loro conversazione. Joele le chiese di accettare la richiesta d’amicizia di un suo amico in modo che loro due potessero sentirsi. La conduttrice gli disse di non avere altra scelta e lo mandò via: fuori dal programma Joele e Ilaria si sono rivisti e hanno cominciato una relazione d’amore.

Joele Milan in crisi con la corteggiatrice Ilaria: il racconto degli ex protagonisti di Uomini e Donne

Relazione destinata a terminare in fretta, perché i due nell’ultimo periodo sono stati in crisi. Joele ha provato a smentire tutto, ma Ilaria a Deianira Marzano ha confermato che qualcosa non va. La ragazza ha rivelato di aver cominciato a notare dei comportamenti strani, e che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando Joele è sceso a Roma -la città in cui vive l’ex corteggiatrice – e non l’ha avvertita.

Infine ha aggiunto che presto si sarebbero visti per chiarire cosa fare con la loro relazione. Chiarire o chiuderla per sempre? Sarà difficile per Ilaria riuscire a sorvolare sopra a questa bugia, ha prima di tutto bisogno di capire per quale motivo Joele ha deciso di mentirle in questo modo.

Dunque, nei prossimi giorni avremo modo di scoprire come andrà a finire questa storia: probabilmente, se Joele le ha mentito così, non c’è una volontà di stare ancora insieme.