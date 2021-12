Manuel Bortuzzo, la sua vita prende una piega inaspettata: il padre Franco ha recentemente confermato i rumors sul conto del figlio. La notizia è sconvolgente!

Il pubblico di Canale Cinque sta imparando a conoscere e ad amare Manuel Bortuzzo, concorrente dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip”. La storia dell’ex nuotatore, tuttavia, era tristemente nota ai più ancor prima che il triestino facesse il proprio ingresso nella casa. Nel 2019, infatti, Manuel cadde vittima di uno scambio di persona che gli procurò una lesione da arma da fuoco al midollo spinale.

A causa di quella terribile vicenda, Bortuzzo rimase paralizzato dalla vita in giù, con l’unica colpa di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Al netto del drammatico incidente che ha cambiato per sempre l’esistenza dell’ex atleta, la vita di Manuel potrebbe presto prendere una piega inaspettata. L’annuncio del papà Franco ha lasciato il pubblico di stucco.

Manuel Bortuzzo, la sua vita prende una piega inaspettata: il padre conferma tutto

La vita di Manuel Bortuzzo sembra destinata a prendere una piega inaspettata. Il concorrente del “Grande Fratello Vip”, che fu protagonista di una vicenda a dir poco drammatica, ha portato un messaggio di speranza e di incondizionato amore per la vita all’interno del reality. Fondamentale, per la sua ripresa fisica e psicologica, è stata la presenza dei suoi genitori, in particolare del papà Franco.

Proprio quest’ultimo, ai microfoni del Corriere del Veneto, aveva lanciato un’indiscrezione che ha trovato conferma proprio negli scorsi giorni. La storia di Manuel verrà presto raccontata in un film, prodotto da Movieheart e Rai Fiction. Ad interpretare il gieffino sarà l’attore Giancarlo Commare, mentre il ruolo del padre Franco verrà affidato allo strepitoso Alessio Boni.

Il film, che verrà trasmesso su Rai 1, non ha ancora una data di uscita ufficiale. Queste, nello specifico, le parole che Franco Bortuzzo aveva pronunciato al Corriere del Veneto: “Lanceremo il prossimo film di Manuel“. Una vicenda come quella dell’ex nuotatore, d’altronde, non poteva non meritare una simile attenzione mediatica.

La domanda che i fan si stanno ponendo è tuttavia un’altra. Manuel sarà costretto ad abbandonare anticipatamente il “Gf Vip”, per prendere parte alla promozione del film? Qualora l’ipotesi si rivelasse fondata, per il pubblico si tratterebbe di una vera batosta.