Regina Elisabetta, dopo 70 anni dice basta: la decisione drastica

La Regina Elisabetta, dopo la morte di suo marito Filippo in primavera, ha preso una drastica decisione: stiamo parlando delle prossime feste di Natale

Non è stato un anno facile per la Regina Elisabetta. La sovrana quest’anno ha dovuto affrontare numerose sfide, ma quella più difficile in assoluto è stata la perdita del suo amato Filippo. I due sono stati insieme per più di 70 anni, una vita lunghissima insieme fino a che il Principe non è scomparso lo scorso aprile. Quest’anno sarà il primo Natale della regnante, dopo moltissimo tempo, senza il suo amato marito. Per questa occasione così speciale ma tremendamente triste, ha preso una decisione drastica.

La decisione drastica della Regina Elisabetta per le feste di Natale

La Regina si sta dunque preparando a queste feste Natalizie come ogni anno, con la sola e immensa differenza che non ci sarà accanto a lui Filippo a farle compagnia. Sarà triste e strano, perché i due sono stati insieme per più di settant’anni e con molte probabilità Elisabetta neanche si ricorda più com’è vivere il Natale senza il suo Principe.

Buckingham Palace verrà decorata per le feste come ogni anno, com’è giusto che sia, ma la casa in cui la Regina festeggia il Natale con la sua famiglia, non sarà addobbata. Inoltre la dimora sarà chiusa al pubblico, e questo è un aspetto positivo perché a differenza di Buckingham Palace, Elisabetta può fare quello che vuole e in questo caso non mettere gli addobbi natalizi.

La Regina ha subito diverse perdite nel corso degli ultimi anni: suo nipote Harry si è trasferito in America con la moglie e quest’anno ha dovuto dire addio a Filippo. Insomma, non è stato per niente facile.