La celebra conduttrice Rai intervistata in un recente intervista a “Vieni da me” ha rivelato molto del suo passato con il cantante romano.

Romana doc classe 1956, volto noto e molto amato di moltissime trasmissioni Rai con cui ha accompagnato negli anni schiere di telespettatori affascinati dalla sua bravura e bellezza indiscussa.

Si tratta di Monica Leofreddi, approdata appena 19enne in tv e subito dopo poco il grande salto in trasmissioni come “Unomattina” dal 1986 al 1994, poi “La Domenica Sportiva”. Nel 2001 ha presentato “Uno Mattina Estate” e il “44º Zecchino d’Oro”, dal 2002 al 2007 è stata alla conduzione de “L’Italia sul 2”.

Tante le collaborazioni anche con personaggi illustri della nostra tv nazionale come Magalli, Frizzi e Baudo. Monica si è sempre mostrata professionale e precisa rivelando molto poco della sua vita privata in questi anni di onorato servizio, anche se in una recente intervista svolta con Caterina Balivo ha tirato in ballo molto di lei e del suo passato.

Monica Leofreddi non si trattiene più, la verità che nessuno conosceva è venuta a galla

La giornalista il 13 giugno 2015 si è sposata con il dentista Gianluca Delli Ficorelli dopo undici anni di fidanzamento e due figli, Riccardo, nato nel maggio 2009 e Beatrice nata tre anni dopo.

Come dicevamo lei ha sempre evitato di rendere nota la sua vita privata, un riserbo che le ha permesso di essere insindacabile e mai al centro del gossip più spinto.

Un esempio è stata la relazione con Antonello Venditti, il cantante con cui è stata insieme ben 9 anni, un amore immenso ma tenuto all’oscuro perché “non mi andava di essere la ‘fidanzata di’. Ha confessato Monica intervistata a “Vieni da me” qualche mese fa.

Nella sua confessione è incluso anche il motivo della rottura tra i due: “Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito”.

Nessuno nome fatto trapelare, non si sa se si fosse trattato del suo attuale marito oppure di una fiamma momentanea. Ciò che è certo è che alla fine della loro storia il cantautore romano le ha dedicato “Ogni volta”, una delle canzoni più belle del repertorio di Venditti.