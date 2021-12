“Vorrei essere lui”. Diletta Leotta, la scollatura è esagerata. Dopo Can Yaman, la FOTO su Instagram con un fortunato compagno

Diletta Leotta. La giornalista sportiva di origine siciliana incanta ancora una volta i follower con la procacità dei suoi scatti. Stavolta è in simpatica compagnia

Procace e sensuale. Questi due aggettivi ben si associano alla figura di Diletta Leotta. Ma la giornalista sportiva, originaria di Catania, ha dimostrato di avere altre doti che l’hanno portata alla vetta della notorietà.

Preparata, energica, stacanovista; il volto DAZN è apprezzatissima dal suo pubblico che la segue con ammirazione. Tuttavia, deve pagare il prezzo per essere diventata un personaggio così celebre. Infatti, la sua vita privata è spesso oggetto di attenzione e pettegolezzi.

Diletta Leotta: ancora chiacchiere sulla storia con Can Yaman. Su Instagram appare in dolce compagnia

Non si sono ancora spenti i riflettori sulla storia d’amore che ha interessato Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stata una collega della giornalista sportiva, Paola Ferrari che, sia precedentemente durante un programma radiofonico che in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano di Canale 5 “Verissimo”, si è lasciata andare a qualche rivelazione piccante. Che non vi sia particolare simpatia è fatto ormai noto.

“Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve, ma ognuno è libero di fare quello che vuole”, ha raccontato la Ferrari. Inoltre, non ha nascosto la sua opinione riguardo la scarsa veridicità della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. “Sono a conoscenza di una sua passione importante per un’altra persona. È giovane, fa bene a divertirsi” – ha aggiunto.

Che sia vero o no, Diletta Leotta elegantemente non ha replicato. Si gode il suo momento di massimo splendore sia come giornalista televisiva, sia come speaker radiofonica.

É, infatti, una delle voci di “105 Take Away”, programma in onda su Radio 105, che conduce insieme a Daniele Battaglia (figlio di Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh).

Diletta Leotta è anche una seguitissima star del web con un’avviata carriera da influencer con ben 8 milioni di follower su Instagram. L’ultimo post condiviso è strettamente connesso al suo collega.

Indossa un blazer color carta da zucchero che si apre pericolosamente sul décolleté prosperoso. Tiene in braccio un simpatico amico, dolce compagno dello scatto. Si tratta di un tenero micione grigio di nome Fitzgerald di proprietà proprio di Daniele Battaglia.

Sono molti i fan a invidiarlo e che vorrebbero essere coccolati dalla bella giornalista siciliana. Infatti, è stata l’occasione per lasciare traccia del proprio passaggio e commentare ironicamente la fotografia: “Vorrei essere il gatto quel gatto”, Quel gatto ha già avuto una vita migliore della mia”, “Non avrei mai pensato di voler diventare un gatto nella mia vita”.