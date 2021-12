“Sempre più incantevole” Andrea Delogu senza filtri: le FOTO emanano intense vibrazioni

Andrea Delogu apre il suo cuore e racconta alcuni momenti inediti della sua vita. La sua bellezza lascia senza parole.

Andrea Delogu è sicuramente la rossa più amata della televisione italiana. Sorridente, ironica, bellissima ma anche emotiva, Andrea non nasconde i propri sentimenti, le proprie fragilità. Le sue foto sono sempre molto originali ed è per questo che piace tanto ai followers che giorno dopo giorno non si perdono nemmeno un post.

La Delogu inoltre racconta sovente alcuni momenti della sua vita. Interagisce con i fans anche se magari non è solita mettere like o rispondere ai loro commenti che in effetti sono sempre tanti, per cui è difficile poter accontentare tutti. L’ultimo post è magico, rievoca un’atmosfera intensa, vibrazioni positive.

Andrea Delogu, le foto suscitano vibrazioni positive: più radiosa che mai

Un racconto bellissimo e coinvolgente quello di Andrea nel suo ultimo post avente come tema il Natale. Era piccolina ed una serie di immagini, profumi e sapori vengono rievocati insieme alla carrellata di foto che ben rappresentano le fasi del racconto della Delogu. La conduttrice appare più radiosa che mai, ha addobbato la casa a festa ed i suoi occhi che brillano, un dettaglio che i fans non hanno assolutamente trascurato.

I capelli raccolti in una codina alta consentono di ammirarla ulteriormente, è veramente affascinante. L’ultima foto la ritrae da bambina quando insieme agli altri piccoli sono seduti a cerchio e Babbo Natale dona i regali. Un momento che ancora oggi ricorda benissimo. “Sempre più incantevole” scrivono sul web, in effetti è molto radiosa. Ovviamente, come da sua firma, non poteva mancare per concludere il post un riferimento ai “Griffin” celebre cartone animato americano e amatissimo anche in Italia.

“Quest’anno ci tenevo, volevo riavvicinare a me quella parte di bambina che lo vedeva apparire d’improvviso questo spirito meraviglioso, e volevo farmelo “da sola” il Natale” per Andrea è molto importante, un recupero a quel lato fanciullesco che spesso purtroppo accantoniamo.