Nina Moric ha pubblicato una serie di fotografie in cui indossa un abito succinto: cade la spallina e il seno straborda.

Nina Moric, con la sua bellezza e la sua sensualità, sta facendo sfracelli anche su Instagram. La modella croata non si contiene e posta con una facilità disarmante contenuti da bollino rosso, mettendo in mostra ogni singolo centimetro del suo corpo da mozzafiato. I social network sono invasi dai suoi scatti: i fans possono soltanto ringraziare.

Proprio sui social, qualche giorno fa, la nativa di Zagabria ha rivelato di essere ancora single: L’aspirante fidanzato dovrà essere fantastico per cambiare la sua situazione sentimentale. Tralasciando ciò, focalizziamo la nostra attenzione sulle fotografie pazzesche che la bella Moric ha appena condiviso sul suo profilo. L’abito succinto scopre totalmente il suo seno prorompente: alla visione di così tanta esplosività, gli utenti del web restano a bocca aperta.

Nina Moric, il seno esce dall’abito succinto: la spallina scivola troppo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Bella e audace”. Sophie Codegoni esagerata: il vestito si apre sul più bello FOTO

Nina, con un outfit del genere, non poteva passare inosservata. La modella indossa un abito succinto che mette in risalto i suoi lati più bollenti. Il seno, in particolare, è coperto ben poco e fa sognare i followers. Lo sguardo glaciale della 45enne pietrifica gli ammiratori, mentre le sue labbra sono più irresistibili che mai.

Il post è composto da tre immagini: la prima è decisamente quella meno esplosiva. Nella seconda foto, infatti, cade anche la spallina del vestito e quindi il décolleté resta quasi totalmente scoperto. Come se tutto ciò non bastasse, la Moric regala una visuale da urlo e porta con malizia un dito tra le sue labbra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carolina di Monaco, inaspettata svolta nella sua vita: pesante responsabilità, cambia tutto

Il fisico della modella non accusa lo scorrere degli anni: la classe 1976 è più in forma che mai e lo dimostra con queste fotografie che mandano in visibilio gli ammiratori.