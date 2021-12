Sophie Codegoni per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scelto un total black: il look che ha conquistato i milioni di telespettatori

Sophie Codegoni è una delle concorrenti più amate di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. Non ha ancora vent’anni ma ha la forza e l’audacia di una donna con il doppio dei suoi anni. Dice di averle passate tante nella sua vita, in particolar modo con la sua famiglia, nonostante abbia un rapporto meraviglioso con la sua mamma. Da circa un anno la ragazza è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, ma è nella casa più spiata d’Italia che sta imparando a farsi conoscere per quello che è.

Sophie Codegoni, il vestito si apre e la foto fa record di likes

CLICCA SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE LA FOTO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carolina di Monaco, inaspettata svolta nella sua vita: pesante responsabilità, cambia tutto

E, proprio nella casa, il cammino di Sophie si è incrociato con quello di Gianmaria Antinolfi. I due hanno fatto tira e molla per un po’, fino a che la ragazza non ha deciso di lasciarsi andare alla passione e all’attrazione che prova nei confronti dell’imprenditore.

Durante questa ultima settimana, i due sono tornati a baciarsi più volte, in particolar modo giovedì notte quando si sono scambiati un bacio che ha fatto molto discutere. Ci sono tante persone che appoggiano il comportamento di Sophie e che la sostengono, perché ha solo vent’anni e fa benissimo a divertirsi se le viene data l’opportunità.

“Bella e audace” scrivono sotto l’ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram, dove Sophie indossa un abito nero lungo con uno spacco che toglie il fiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Kate Middleton scoppia a piangere per colpa di Meghan Markle: duro scontro. Accuse clamorose

Lo scatto ha raggiunto tantissimi consensi. Non c’è niente da aggiungere, Sophie è proprio una delle donne più belle che siano mai passate in quella casa.