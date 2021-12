Ursula Corbero sexy ladra di cuori in tuta di pelle: “Una vera vamp” – FOTO

Ursula Corbero, famosa al grande pubblico per il personaggio di Tokyo ne La Casa di Carta, lascia senza fiato i social con una serie di scatti da vamp

Non basta interpretare un personaggio in una serie televisiva per guadagnarsi il successo ma occorre avere la capacità di trasmettere un’emozione che vada oltre l’obiettivo. È stato certamente questo lo scopo, prefisso e raggiunto, che fin dalla sua prima apparizione ha contraddistinto Ursula Corbero.

L’attrice spagnola è diventata una delle persone più famose grazie alla fortunata serie tv targata Netflix “La Casa di Carta” in cui veste i panni di Tokyo.

Lo sguardo magnetico e deciso, che ben si sposa alla sua bellezza iberica, hanno permesso alla Corbero di entrare nelle fantasie di milioni di appassionati del genere. La sua capacità interpretativa inoltre, frutto di anni di gavetta e di studio, l’hanno consacrata ormai fra le icone del piccolo schermo.

Le pose da vamp di Ursula Corbero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Ursula Corbero ha pensato bene di lasciare un segno indelebile nella mente nei suoi fan a prescindere dal suo ruolo ne “La Casa di Carta“. Per farlo l’affascinante spagnola è da sempre molto attiva sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Alessia Marcuzzi rivela il suo segreto più intimo: i fan stentano a crederci

In particolare, in occasione di un evento legato proprio alla serie televisiva, si è lasciata ritrarre in pose capaci di far tremare i polsi e degne di una vera vamp come ha notato un suo follower

La Corbero infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto in cui ha scelto un look total black, decisamente aggressivo e in linea con il suo personaggio. Un vestitino nero di pelle che aderisce alla perfezione alle forme sinuose del corpo.

Solo le gambe sono lasciate un po’ più all’ammirazione degli occhi sognanti dei fan grazie al velo delle calze che le avvolge.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ti viene una bronchite” Shaila Gatta si scopre, la sua sfida all’inverno si tinge di rosso: bollente, audace. Sconsigliato ai deboli di cuore – FOTO

Occhi fissi verso l’obiettivo e muscoli che in alcune pose sembrano attendere solo l’attimo giusto per poter scattare per agguantare la preda. Con queste foto sui social Ursula Corbero conquista definitivamente i cuori dei fan mettendoli in una cassaforte che nemmeno il Professore riuscirebbe a scassinare.