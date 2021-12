Elena Santarelli lo ha fatto davvero, i fan sono al settimo cielo 

La showgirl Elena Santarelli ha fatto un annuncio su instagram davvero bellissimo, i fan sono in estasi per la notizia

Elena Santarelli ha condiviso una notizia molto bella con i suoi followers su instagram. L’ex modella è molto seguita e amata, spesso collabora con molti marchi famosi ed è richiesta per molte pubblicità. Dal 2006 è legata con il calciatore Bernardo Corradi e hanno due bambini. La loro vita in questi ultimi anni non è stata facile a causa della malattia del figlio che oggi però è guarito. La Santarelli ha una novità in serbo per tutti e l’ha comunicata sui social.

Elena Santarelli ha fatto un annuncio meraviglioso e inaspettato

Dopo anni di sofferenza a causa della malattia del figlio, Elena Santarelli che ha già raccontato diverse volte la sua storia, ha deciso anche di metterla per iscritto. Avete capito bene, la Santarelli è pronta a pubblicare il suo libro “Quando una mamma non lo sa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Incantevole Jennifer Lawrence incinta sul red carpet con Leonardo DiCaprio, ma chi ha vestito la co-protagonista di Don’t look up?

La showgirl ha annunciato con le seguenti parole, l’uscita del suo secondo libro:“Cosa succede quando:”Una mamma non lo sa?” Il mio diario delle imperfezioni è tutto in questo libro..quanti errori commessi.

Migliorare si può, grazie ai consigli pratici di La Verardo”. La Santarelli infatti due anni fa aveva pubblicato un’altro libro dal titolo “Una mamma lo sa”. Dove parlava della sua storia familiare e la malattia del figlio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Dopo l’annuncio della partecipazione a Sanremo 2022 arriva la rivelazione più bella e inaspettata

Ora arriva il sequel che sembra però andare in contrasto con il primo. Quindi parlerà di tutto ciò che come mamma non sapeva la Santarelli e di tutti gli errori e imperfezioni che ha commesso come tutti d’altronde. È uno specchio della sua vita. Ad aiutarla in questo percorso è stata la psicologa Anna Rita Verardo che le ha dato spunti e consigli sul tema genitori.

Per la Santarelli è importante portare la sua testimonianza di madre in giro e aiutare altre donne, condividere i suoi dubbi e le sue difficoltà è una cosa molto bella da parte sua che aiuta lei stessa ma anche altre donne. Si dimostra quindi ancora una volta, una donna non solo di spettacolo ma anche una scrittrice e una donna forte e umanamente meravigliosa.