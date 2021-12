Seria A, giocava nella nostra nazione: ha tentato di strangolare la moglie

La vicenda dell’ex calciatore che ha tentato di strangolare la moglie: ha giocato anche nel nostro campionato.

Alcuni grandi campioni del passato vengono ricordati nella storia non soltanto per le loro incredibili giocate sui campi di calcio, ma anche per quello che hanno fatto al di fiori del terreno di gioco. Emblematico il caso di Diego Armando Maradona, considerato dai più il miglior calciatore di tutti i tempi.

Il fenomeno argentino, però, ha avuto una vita piena di eccessi e di sregolatezze che ha minato la sua figura agli occhi di diversi appassionati. Anche Bertrand Crasson ha avuto un passato davvero difficile: l’attuale vice allenatore dello Swift Hesperange si è reso protagonista di una vicenda terribile.

Serie A, ex calciatore del nostro campionato ha tentato di strangolare la moglie: la vicenda

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Omicidio del professore universitario, possibile svolta: fermato un uomo

I calciatori hanno una vita diversa rispetto alle persone normali: lo stile di vita è totalmente diverso e la popolarità va spesso alla testa. Bertrand Crasson era un difensore discreto che ha giocato soprattutto in Belgio, ma ha avuto anche una breve esperienza in Italia. Il classe 1971, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, è diventato commentatore delle partite del campionato belga.

Un evento nella sua vita ha scosso il mondo del calcio (e non solo): il nativo di Bruxelles, nel 2011, fu arrestato in Belgio perché aveva tentato di strangolare la moglie sotto l’effetto di alcol e droga. L’ex calciatore si difese dichiarando che lui e la consorte arrivarono alle mani perché quest’ultima stava utilizzando la carta di credito con troppa sufficienza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Schianto tra auto e camion: morto volontario della Croce Rossa

Crasson ha giocato anche nel nostro campionato, militando tra le fila del Napoli: il nativo di Bruxelles ha inanellato 44 presenze con la maglia azzurra.