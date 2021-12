Un’emozione difficile da spiegare per Ida Platano. Finalmente: da “Uomini e Donne” al suo vero amore. Mai vista così felice.

Dopo una lunga collezione di delusioni su questioni d’amore, vissute in prima persona nel corso di questi ultimi anni, per la grintosa dama Ida Platano è finalmente giunto il momento di godere del vero amore. Di chi si tratta? Ida lo ha ammesso quest’oggi, senza troppi giri di parole, in diretta. Lasciando con il fiato sospeso e carico d’emozione il suo vasto seguito di telespettatori.

Ormai ben conosciuta al pubblico Mediaset per essere approdata nella nota trasmissione di “Uomini e Donne” da ben quattro annualità. Ed essersi dimostrata, molto spesso, pronta a mostrarsi per la donna che è realmente. Ida ha portato avanti la bellezza di tre storie d’amore nel corso di questo lungo periodo. A partire dal 2018, con riferimento all’antica fiamma Riccardo Guarnieri. Sino ad arrivare ad altri personaggi ed altre lezioni di vite. Fra queste, in primis, la relazione vissuta con Marcello Messina. E, successivamente, con Diego Tavani. Anch’essi, però, finiti presto nel dimenticatoio del suo cuore. Ma che ora, finalmente, sarebbe pronto a svegliarsi.

Brividi a “Uomini e Donne” per Ida Platano è vero amore: fiera del suo nuovo lui

Poco prima della sua volontaria uscita in solitaria dal programma, avvenuta soltanto poche ore fa, Ida aveva ribadito più volte il suo dissenso nei confronti di dare una seconda possibilità all’atipico cavaliere fattosi avanti molto recentemente. Lo scettico dagli occhi azzurri, Diego. “Non mi fiderei più di nessun uomo“, ha ammesso in un lungo confronto emozionale a tu per tu con il cavaliere e la stessa Maria. La quale non ha indugiato quando ha visto tanta determinazione nei suoi passi. Sino alla sua uscita di scena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker si lascia andare: “Lo amavo, ma…”. Eros Ramazzotti come reagirà alla confessione intima?

Un’uscita di scena triste e felice al tempo stesso. E soprattutto inaspettata, che ha saputo riservare poco più tardi una grande sorpresa per lei, quanto per i suoi fan più fedeli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabrizio Frizzi, dopo la morte si quantifica l’eredità. Non c’è valore che tenga, è davvero troppo

Nella giornata di oggi Ida ha condiviso un post sul suo profilo Instagram. In cui spiega l’affermarsi di quello che sempre potrà considerare come il suo “vero amore”. “Prendere la decisione di avere un figlio è importante“, ha perciò affermato la carismatica dama, per arrivare infine alla sua gioiosa conclusione. “E’ decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo“. Samuele, il bimbo che ora sta crescendo ogni giorno di più, non ha mai smesso di starle accanto e lei di fare altrettanto per lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Un rapporto vissuto sin dalla sua nascita in simbiosi, e destinato a durare, con immensa fierezza, per l’eternità.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE