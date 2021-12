“Verissimo”, il conduttore spiazza la Toffanin: “Ho temuto il peggio”. La sua salute preoccupa

“Verissimo”, la confessione dell’amato conduttore ha spiazzato Silvia Toffanin: “Ho temuto il peggio ma è passato”. Cosa gli è accaduto?

“Verissimo”, in onda quest’oggi con il consueto appuntamento domenicale, ha visto l’ingresso a sorpresa di Gerry Scotti nello studio di Silvia Toffanin. L’amato conduttore di Canale Cinque si è raccontato senza filtri davanti alla presentatrice e al pubblico, parlando con entusiasmo della propria esperienza di nonno: sua nipote Virginia, che ha recentemente compiuto un anno d’età, sembra essere tutta la sua vita.

Scotti ha anche accennato ad alcune problematiche di salute che lo avrebbero messo letteralmente in ginocchio. Le sue parole ai microfoni di Silvia Toffanin hanno fatto calare il gelo in studio: “Ho temuto il peggio“.

“Verissimo”, il conduttore spiazza la Toffanin: “Ho temuto il peggio”

Ospite di “Verissimo”, Gerry Scotti ha raccontato alla conduttrice le problematiche di salute insorte a causa di un problema al ginocchio. “Ho temuto il peggio, che fortunatamente è passato” – ha rassicurato il padrone di casa di “Caduta Libera” – “Ci devo mettere un po’ di olietto, ma almeno posso permettermi di stare molte ore in piedi per registrare i miei programmi“.

La moglie di Pier Silvio Berlusconi, lieta che il conduttore si sia ristabilito, non ha potuto far a meno di domandargli della nipotina Virginia, figlia di Edoardo Scotti, che sembra essere fonte di una gioia inesauribile per il conduttore. “Ha da poco compiuto un anno“, ha esclamato il presentatore, mostrando alla Toffanin alcune foto della bambina.

“Quando la sera rientro a casa e in tv c’è Caduta Libera, lei fa difficoltà a capire che quello dietro allo schermo è suo nonno“, ha proseguito Gerry, che è parso letteralmente innamorato di sua nipote. Una scena, quella da poco andata in onda, che ha fatto sciogliere i telespettatori.

Amato e stimato da moltissimi sostenitori, il conduttore entra nelle case degli italiani ogni sera, con il garbo e la simpatia che sono il suo marchio di fabbrica. Gerry, a buon diritto, può essere considerato una vera e propria colonna portante dello spettacolo italiano.

