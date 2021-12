Struccanti magici, il make-up va via in un secondo senza creare problemi

Gli struccanti sono da sempre un punto fondamentale nella beauty routine, scopriamo allora alcuni incredibili che eliminano il trucco in un secondo

Meglio optare sempre per struccanti delicati che non stressino gli occhi creando anche rossore. Il contorno occhi è una zona delicata e come tale dev’essere trattata con cura. Il tocco dev’essere gentile e lo struccante non aggressivo. Bisogna scegliere un prodotto che non faccia arrossare e irritare la pelle e che non disidrati le ciglia.

Lo struccante occhi, ecco quello migliore

La migliore scelta che potete fare per struccare i vostri occhi, è quella di affidarvi a struccanti bifase. La componente oleosa di questi prodotti rimuove con facilità anche il make-up waterproof. Inoltre se si soffre di allergie è meglio scegliere uno struccante neutro.

Bisogna sempre provare vari prodotti diversi per capire che effetto hanno sulla pelle. In generale però la miscela di componenti oleose e acquose aiuta molto nel rimuovere a fondo il trucco senza irritare. Per questo motivo lo struccante bifasico è indicato. Lascia infatti il contorno occhi pulito e idratato.

Per non stressare gli occhi e rimuovere il trucco con efficacia, occorre utilizzare un dischetto di cotone applicando qualche goccia di struccante, e poi attraverso movimenti circolari intorno all’occhio eliminare il trucco. I movimenti non devono essere troppi per non irritare la zona.

Eventualmente si può utilizzare anche un mini asciugamano in tessuto leggermente bagnato da acqua tiepida. Tamponando gli occhi, il make up verrà via facilmente. Quello che invece bisogna evitare di fare, è di strofinare.

Questo infatti irrita molto gli occhi e indebolisce le ciglia staccandole. Esistono quindi diversi marchi che producono struccanti bifase anche con vari ingredienti naturali molto buoni e benefici.

Ad esempio alcuni inseriscono l’olio di Argan, che è molto indicato per eliminare il rossore e per disinfiammare. Altrimenti per chi ha allergie è meglio rimanere su un prodotto neutro per evitare ogni complicazione.

La scelta è ampia, la cosa migliore è di provare diversi prodotti per riuscire a trovare quello migliore per la propria pelle. Ogni pelle è a sè e pertanto anche lo struccante dev’essere specifico e soggettivo in base alle esigenze. Il mantenimento della pelle dipende molto dal modo in cui ci si strucca, pertanto è fondamentale.