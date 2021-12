Claudia Ruggeri, gambe aperte e posizione da squat: l’allenamento a cielo aperto si fa bollente – FOTO

Claudia Ruggeri, allenamento bollente a cielo aperto. E’ lei la protagonista del web,i fans ringraziano per lo spettacolo.

Bellissima e seducente come poche Claudia Ruggeri, la showgirl nota per il suo ruolo nel pre-serale firmato Canale Cinque: “Avanti un altro”. In televisione ha avuto la possibilità di farsi conoscere, riscuotendo un incredibile successo. Oggi la vediamo più in forma che mai sui social dove – foto dopo foto – riesce a stupire sempre.

Che siano scatti bollenti o di vita quotidiana, Claudia trasmette sempre quel pizzico di sensualità che lascia l’amaro in bocca, soprattutto nelle foto spiccatamente hot; i fans si perdono e l’infarto a causa delle sue curve generose è sempre dietro l’angolo.

Claudia Ruggeri, squat bollente e gambe aperte sospese in aria: paradisiaca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

E’ il momento di allenarsi per Claudia Ruggeri e lo fa a cielo aperto. Uno spettacolo nel vederla così applicata: la sequenza di foto scandiscono i momenti più salienti. Leggings super attillati – ad effetto seconda pelle – rigorosamente neri come gli occhiali da sole che indossa. Tuta con tanto di cerniera frontale, sneakers e calzettoni in spugna: sembra quasi irriconoscibile.

Squat, sollevamenti, insomma tutto ciò che occorre per mantenere il bellissimo corpo femminile che si ritrova. “Con @weider_italia allenamento top 😜 ci si prepara per fare la super serie” commenta così Claudia poco prima di iniziare la sessione di sport. Trionfo di commenti da parte del web che la sostiene, come sempre. Non mancano le dichiarazioni d’amore, ma a quelle la bellissima Claudia è ormai piacevolmente abituata.

Il web la ama anche se ancora devono riprendersi da alcuni scatti – come quello sopra riportato – nel quale la sensualità a profusione fa tante vittime. E’ lei tra le donne più desiderate: “Sei splendida hai un fisico meraviglioso” si legge sotto uno dei suoi ultimi post che ben definisce la Ruggeri: una donna, femme fatale dal corpo scolpito e dai lati pericolosissimi, bollenti.

