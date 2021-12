Federica Pellegrini, il dettaglio che ha reso il 2021 indimenticabile: i fans ne parlano ancora oggi, lei è stupefacente.

Oggi vi raccontiamo un episodio che, quest’anno, ha davvero lasciato i fans di Federica Pellegrini interdetti e senza parole. La campionessa olimpica ha concluso pochi mesi la sua carriera da nuotatrice, partecipando alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e poi dicendo addio a tutti: “È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina” ha raccontato a settembre.

Federica Pellegrini, il dettaglio che ha reso il 2021 indimenticabile

Federica Pellegrini ha detto addio alla piscina a settembre 2021. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la campionessa ha raccontato di non aver paura di cosa le riserverà il futuro fuori dall’acqua: “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”. I fans, però, quest’anno la ricordano anche per un dettaglio particolarmente divertente, pubblicato su Instagram e poi condiviso da centinaia di persone, tra risatine e messaggi d’ammirazione.

La Pellegrini, reduce dai giochi olimpici in Giappone, si è scattata una foto allo specchio del bagno di quello che sembra essere uno splendido hotel. Nel selfie appare in canottiera e mutande, appena uscita dalla doccia mattutina e splendida come sempre. I fans, però, non hanno potuto far a meno di notare qualcosa di strano alle sue spalle: nel bidet c’era un mazzo di fiori! Chissà che non fossero stati regalo di qualche ammiratore segreto, non apprezzato più di tanto.

Non abbiamo scoperto da dove arrivassero e che fine abbiano fatto i fiori che Federica Pellegrini ha messo a prendere acqua nel bidet di un hotel, ma l’episodio ha divertito centinaia dei suoi fans, che ancora oggi ricordano il selfie divertiti.

