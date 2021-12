La showgirl ha raccontato il periodo più brutto della sua vita. C’entra lo schermidore. Vi raccontiamo nei dettagli i motivi del suo dolore.

Erano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati e felici.

Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno vissuto un’importante storia d’amore durata 7 anni. E’ stata lei a mettere fine alla relazione ma ancora oggi si dice legata allo schermidore: “Lo amo come tutte le persone con le quali ho vissuto qualcosa di speciale”, ha rivelato l’ex di ”Non è la Rai’‘.

In una recente intervista ha raccontato del suo passato, quello vissuto al fianco di Aldo Montano. Sono stati momenti molto intensi ma alcuni anche particolarmente difficile. C’è stato un periodo, soprattutto, che la modella ha etichettato come il peggiore della sua vita.

Tuttavia, oggi ciò che la ferisce di più è sapere che l’attuale concorrente del ”Grande Fratello Vip” abbia affermato che la loro sia stata una storia di poco conto: “Suvvia! Siamo stati insieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?”, ha tuonato la Mosetti.

Il momento più difficile

Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno perso due bambini. A rivelarlo la stessa showgirl che proseguendo nell’intervista sulle pagine del settimanale ”Chi” ha raccontato: “Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare”.

Nonostante il dolore provato da tali perdite ha ammesso che nel loro caso questi tragici eventi li unirono ancora di più poiché avevano una sensibilità molto simile e bastava loro uno sguardo per capirsi davvero.

Il dolore dell’aborto, Antonella Mosetti l’ha provato per una terza volta, quando con il suo ultimo compagno non solo ha perso un bambino ma ha anche rischiato di morire: “Ho rischiato la setticemia. Il periodo privato più buio della mia vita. Pensavo di morire, tanto che poco dopo sono entrata nel tunnel della depressione“.

Oggi, a proposito di Aldo ha voluto sottolineare di essere felice che sia riuscito a diventare padre perché sa quanto ci teneva, con sua figlia Asia si è comportato come se lo fosse e non le ha fatto mai mancare nulla tanto che ancora oggi i due si sentono.

“Non sono un ex ingombrante” ammette ma… “Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso”, ha concluso.