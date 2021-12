Manuel Bortuzzo si è lasciato andare a un pianto a dirotto. Il crollo emotivo è determinato da un motivo legato al “Gf Vip”.

Volto cosparso di lacrime per Manuel Bortuzzo, mostratosi così in una versione inaspettata. Il concorrente del GF Vip ha sorpreso tutti.

Giovane promessa del nuoto, si sta distinguendo nella casa più spiata d’Italia con il suo carisma e il suo temperamento. Un temperamento forte frutto di una vita segnata da difficoltà e traumi: talento del nuoto, da sempre sognava di diventare un campione olimpionico, ma un tragico incidente ha trasformato per sempre la sua esistenza.

Qualcuno gli ha sparato, scambiandolo per un’altra persona, mentre si trovava davanti a una tabaccheria al fianco della sua fidanzata. Gravemente ferito, la pallottola ha comportato lesioni al midollo spinale, tanto da portarlo sulla sedia rotelle.

Una tragedia che lo ha ispirato alla stesura del libro “Rinascere”. Ospite fisso nel format di “Italia sì”, è approdato al “Gf Vip 6”, dove sta conquistando tutti.

Single nella vita privata, si è avvicinato durante il reality alla concorrente Lulù Selassié, con la quale ha vissuto momenti forti, ma anche molto complicati. Un retroscena toccante in cui è crollato emotivamente ha sorpreso gli spettatori.

Manuel Bortuzzo in lacrime, forti emozioni al “GF Vip”

Da sempre desideroso di vivere l’esperienza di concorrente al “Grande Fratello”, Manuel Bortuzzo, classe 1999, ha stupito tutti durante l’ultima puntata mostrandosi in un momento di forte commozione.

Solo poche settimane fa desiderava chiudere l’esperienza nel format, come aveva confessato ad Aldo Montano, ex schermitore italiano, prossimo all’uscita.

Tuttavia sembra che il 22enne desideri fare un dietrofront e restare nella casa: il cambio di rotta sembra determinato dalla figura di Lulù, a cui è molto legato. Tuttavia la possibile uscita di Montano l’ha gettato nello sconforto totale, portandolo a lasciarsi andare in un pianto a dirotto. Tra le lacrime non manca la richiesta al campione di restare.

“Sai che in confessionale mi hanno chiesto di te… devi rimanere, cioè sì che dovresti rimanere”, le parole nella disperazione condivise da Manuel che tuttavia non sembrano far cambiare idea all’amico.

