Harry e Meghan Markle, colpo di scena sbalorditivo: separazione in vista

Harry e Meghan hanno catturato l’attenzione di tutti con l’ennesimo colpo di scena. Questa volta il loro amore è finito al centro del mirino.

“Duchi ribelli”. Così sono stati ribattezzati Harry e Meghan Markle, a seguito dei continui colpi di scena di cui sono protagonisti dall’addio a Palazzo. Un addio che li ha portati a sbarcare in California, dove hanno riscostruito la loro vita.

Dalle pressioni da Buckingham Palace, alle tensioni familiari, i Sussex hanno detto basta, facendo i bagagli per crearsi una nuova esistenza. Un nuovo corso di vita che se li ha portati lontani geograficamente dai Windsor, in realtà li mantiene ancora legati a loro: intere pagine di gossip sono dedicate ai loro rapporti controversi con la famiglia britannica più famosa al mondo.

Dall’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, alle accuse verso la Regina e tutto il suo entourage, questa volta a catalizzare l’attenzione è un altro aspetto della loro vita: il loro rapporto.

Secondo alcune voci questo potrebbe cambiare per sempre portandoli a un allontanamento.

Harry e Meghan prendono strade di vita differenti: allontanamento inaspettato

Il 2021 di Harry e Meghan è stato ricco di momenti forti: dalla nascita della loro secondo genita Lilibet Diana, alle faide con i Royal, per il prossimo anno sembra che le cose subiranno un ulteriore scossone per la coppia. Scossone che sembra portali a un 2022 critico, dove percorreranno strade di vita differenti.

Un allontanamento inaspettato che sembrerebbe portare a una separazione dei Sussex. Separazione che non sarebbe amorosa, ma lavorativa. Secondo il The Sun nei prossimi mesi le loro carriere si dividerebbero per ragioni economiche e politiche.

Questo permetterebbe a Harry di dedicare del tempo per ricostruire la sua posizione nella Royal Family e alla Markle il suo sogno di approdare nel mondo della politica.

