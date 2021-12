Il dramma si è verificato nel pomeriggio di questo mercoledì 15 dicembre, quando un aereo privato si è schiantato durante l’atterraggio di emergenza.

Tragico incidente aereo a Santo Domingo, nella Repubblica Domenicana. Il drammatico evento si è verificato nel pomeriggio di questo mercoledì 15 dicembre, quando un piccolo aereo privato si è schiantato durante la manovra di atterraggio. L’aeromobile in questione è un velivolo da turismo della compagnia Helidosa Aviation Group. Il bilancio delle vittime segna 9 vittime, nessun superstite.

NON PERDERTI ANCHE >>> Covid, nuovo record in GB: la regina Elisabetta dice no al pranzo di Natale

Incidente aereo a Santo Domingo: 9 vittime,

tra queste anche il noto produttore Flow La Movie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flow La Movie 🎥 (@flowlamovie)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Castello gonfiabile trascinato via dal vento in una scuola: 5 bambini morti e 4 feriti

La notizia trova conferma nei principali media locali, le cui fonti attestano nel dettaglio circostanze e dinamiche dell’incidente. Un fallito tentativo di atterraggio di emergenza; poi, il disastro: il piccolo aereo da turismo è precipitato uccidendo nove persone. Tra le vittime si contano due membri dell’equipaggio e 7 passeggeri. Tra questi ultimi c’è anche il portoricano Jose Ángel Hernandez, meglio conosciuto come Flow La Movie, a bordo del velivolo insieme alla moglie e al figlio, anche loro deceduti nell’impatto. Stando a quanto riportano le fonti ufficiali, l’aereo privato è precipitato in prossimità della pista dell’aeroporto Las Americas di Santo Domingo.

L’informazione collima con l’ultimo post della compagnia aerea Helidosa Aviation Group. Secondo quanto si legge nel tweet dell’account ufficiale, nessun passeggero è sopravvissuto all’incidente. I 9 occupanti a bordo del jet Gulfstream, due membri dell’equipaggio e i sette passeggeri, sono morti tutti. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di El Higuero e diretto per Miami, negli Stati Uniti. “Helidosa Aviation Group annuncia e si rammarica del tragico incidente verificatosi questo mercoledì ad uno dei suoi aerei […], dove tutto l’equipaggio e i passeggeri sono morti tragicamente.“, si legge nella nota della compagnia aerea.

“Questo incidente è per noi un immenso dolore.”, ha confessato la compagnia aerea sul noto social network.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE

PER SAPERE LE PREVISIONI METEOROLOGICHE NON PERDERTI IL METEO DI YESLIFE