“Lo splendore rinchiuso in uno scatto”, Nina Moric regala una prospettiva da sogno – FOTO

Nina Moric continua ad incantare i fan con un’immagine di sé difficile da far uscire dalla mente e dal cuore

Il tempo che passa sembra avere la capacità di donare ad una donna come Nina Moric di regalare un fascino sempre più grande.

Nonostante siano passati decenni da quando una giovanissima modella simbolo della bellezza tipica dell’est accendeva le fantasie di Ricky Martin in un video.

Eppure è impossibile non notare quanto lo scorrere del tempo sia riuscito a far raggiungere al suo viso quelle linee morbide e mature che rasentano la perfezione.

La prospettiva regalata da Nina Moric

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Bella e sensuale come non mai Nina Moric ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram una foto che ha lasciato il popolo dei social senza fiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Beata lei”: Fabrizio Corona senza freni, gesto sbalorditivo per una persona speciale – VIDEO

La bella modella croata si è lasciata ritrarre distesa su un letto con uno sguardo languido e ammiccante. Il suo sguardo sembra voler fare dolci e allo stesso tempo piccanti promesse che hanno l’obiettivo di rubare il cuore e la mente del povero ammiratore.

Gli occhi appaiono come profondi laghi in cui cui Nina, novella sirena, può attirare fino a far annegare il cuore dei suoi fan. Ad attirare l’attenzione del povero spettatore ci sono innanzitutto le sue labbra rosse e carnose messe ancora di più in risalto dal rossetto che ha scelto di indossare.

In questa foto Nina si mostra vestita soltanto dei suoi tatuaggi e da una collanina d’oro, un modo ulteriore per far impazzire ancora di più i suoi tantissimi follower di Instagram.

Dopo pochissimi secondi dalla pubblicazione dello scatto la modella è stata immediatamente sommersa da commenti decisamente estasiati. Fra i più innamorati un fan che ha sintetizzato tanta bellezza scrivendo “lo splendore rinchiuso in uno scatto“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Claudia Ruggeri, gambe aperte e posizione da squat: l’allenamento a cielo aperto si fa bollente – FOTO

Con questa foto si potrebbe infatti dire che la Moric ha decisamente sbancato i social assicurandosi la fedeltà e l’amore degli oltre 600mila follower. Numero che è di certo destinato a salire in brevissimo tempo.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 15 DICEMBRE 2021