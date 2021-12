Whatsapp cambia tutto, la versione aggiornata è completamente diversa

Whatsapp cambia tutto, nella versione aggiornata dell’applicazione ci saranno tantissime novità: ne sarete contenti!

Whatsapp non smette mai di migliorarsi, e almeno una volta al mese ascolta i desideri degli utenti per implementare l’interfaccia con sempre più funzioni. Una delle ultime trovate dello staff di Zuckerberg ha suscitato l’approvazione unanime dei fans del social: finalmente è stato eliminato uno dei problemi più fastidiosi.

Whatsapp, l’aggiornamento porterà una grande novità

Mark Zuckerberg, il proprietario dell’applicazione, non smette mai di aggiornare la sua piattaforma con funzioni sempre nuove che rispecchiano i desideri degli utenti. Whatsapp, è inutile dirlo, lo usiamo praticamente tutti: l’app di messaggistica è una delle più comode in circolazione, e in Europa può essere paragonata forse solo a Telegram. Sebbene in America e in Asia l’app non sia così indispensabile come, ormai, è in Italia, Whatsapp conta quasi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo.

Lo staff dell’app ha deciso di ascoltare i desideri dei suoi utenti, implementando l’interfaccia del social con una funzione che è stata chiesta per tantissimo tempo: da oggi si potranno riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli! Ma non è tutto. La nuova interfaccia permette anche di mettere in pausa un messaggio durante la registrazione, così da non dover per forza includere suoni fastidiosi o conversazioni fuoricampo, come spesso succede.

La nuova funzione è disponibile già per moltissimi utenti, e nei prossimi giorni sarà installata sull’applicazione aggiornata di tutti gli utenti Whatsapp. Gli appassionati del social non possono far a meno di gioire di questa nuova possibilità, che si spera permetterà finalmente di inviare audio più chiari e meno “rovinati” da rumori esterni.

