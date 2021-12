“Fisico mozzafiato” Antonella Elia, una bad girl che lascia il segno: il suo ultimo VIDEO mette tutti K.O.

Antonella Elia, la showgirl mette tutti al tappeto con un video che promana sensualità ed una bellezza senza tempo.

Inconfondibile il sorriso grazioso di Antonella Elia, la showgirl che vanta una carriera televisiva ventennale. Il suo modo di essere, sempre così sopra le righe non occulta la schiettezza che meglio contraddistingue il suo personaggio. Una donna che sicuramente non le manda a dire e che interviene là dove reputa necessario.

Programmi tv, reality e ruolo da opinionista, la Elia non si è fatta mancare nulla nella sua vita televisiva e ancora oggi continua ad essere appassionata del “Grande Fratello VIP” che segue comodamente stavolta da casa, la sua. I fans attendono con trepidazione i suoi commenti.

Antonella Elia, il video innalza le temperature: pazzesca

Un video che ha fatto cadere dalla sedia gli utenti, soprattutto perché nessuno si aspettava un video del genere che ha rallegrato sicuramente il weekend. Bellissima, un corpo super tonico sfoggiato con estrema disinvoltura e con un pizzico di sana malizia. In bikini, mentre entra in piscina o esce dalla vasca, il video è un collage di momenti che ne immortalano il fisico top.

Dettagli che non passano inosservati e che i fans si precipitano a lasciarle un pensiero, spesso intrisi di passione. “Mamy sei super meravigliosa la tua bellezza è unicaaaa😍❤️”, “Beh, sei fantastica e le altre MUTE❤️❤️❤️❤️” anche le sostenitrici non perdono l’occasione per trasmettere tutta la loro stima. Addome scolpito e corpo super tonico, la Elia non ha bisogno di invidiare altre, anche le più giovani si fermano ad ammirare cotanto splendore.

Un monito altresì per prendersi cura del proprio corpo e alimentare la propria anima, sono questi i segreti del benessere.

Pochi minuti fa Antonella Elia ha pubblicato un video mentre si trova dal parrucchiere per sistemare il colore del suo inconfondibile caschetto o proporrà qualcosa di nuovo? Non resta che attendere per saperne di più.

