“GF Vip”, il crollo nella notte e poi la decisione inattesa: “Voglio andare via”

Jessica Selassie, subito dopo l’ultima puntata del GF Vip, è crollata in un momento di sconforto. Cosa è successo nel corso della serata? Scopriamolo insieme.

Il GF Vip, anche quest’anno, è stato prolungato di tre mesi. Una decisione che questa volta non ha preso in contropiede i protagonisti di questa edizione, perché sicuramente dopo la scorsa volta si aspettavano che sarebbe successo. Qualcuno però ha comunque deciso di andare via, come Francesca Cipriani (per motivi di salute) e Aldo Montano, che ha abbandonato la casa la scorsa sera. Non tutto è deciso, però, perché qualcun altro non è ancora convinto di voler rimanere dentro anche per le feste di Natale.

GF Vip, Jessica crolla dopo la puntata: “Voglio andare via”

Jessica, una delle tre Principesse di questa edizione, quando è andata in studio per comunicare la sua decisione non ha avvertito il calore del pubblico. Soleil, che era insieme a lei, al contrario ha ricevuto un vero e proprio boato. Considerato il modo in cui non viene mai interpellata in puntata, Jessica ha capito di non essere arrivata al pubblico come avrebbe voluto e subito dopo la chiusura della serata, ha avuto un vero e proprio crollo.

Mentre sua sorella Lulu ha trovato la sua strada tra le braccia di Manuel Bortuzzo, Jessica non sa cosa fare all’interno della casa e ha comunicato ai suoi amici di non essere più sicura di voler rimanere, e di essere certa comunque di uscire al primo televoto perché i telespettatori non hanno imparato a conoscerla.

Sicuramente dopo questo sfogo, Alfonso Signorini troverà un po’ di spazio per lei nella prossima puntata, per poterla conoscere meglio e ascoltare la storia della sua vita.

