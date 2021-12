Silvia Toffanin: per lei in studio a “Verissimo” succede quello che non era mai accaduto. La conduttrice non ci sta nella pelle

Come ogni sabato un nuovo appuntamento con “Verissimo”, la trasmissione leader del week-end condotta da Silvia Toffanin. Il format che va avanti in modo pressoché uguale da tantissimi anni, quest’anno è stato promosso e ha fatto il bis.

Lady Berlusconi, infatti, è arrivata fino alla domenica pomeriggio e con i suoi modi gentili, garbati, accoglienti e pieni di grazia, è riuscita a coprire egregiamente il buco lasciato vuoto dalla cancellazione di “Domenica Live” di Barbata D’Urso. Le interviste di Silvia piacciono al pubblico e ai protagonisti dello spettacolo che sempre di ben volere si lasciano prendere per mano e trasportare in racconti inediti.

Oggi, in studio, qualcosa che non era mai successo prima. Silvia Toffanin, tra i tanti nomi noti come Fabio Volo, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, ha accolto un volto amatissimo.

Silvia Toffanin felicissima: il primo incontro in assoluto con lei

Per Silvia Toffanin quella di oggi è stata una puntata di “Verissimo” speciale. Ha conosciuto e incontrato per la prima volta, infatti, una donna simbolo dello spettacolo italiano. Una donna piccola ma tutto pepe, carismatica e che ha dimostrato che anche una donna, appunto, può saper far ridere. Si tratta di Luciana Littizzetto che la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha accolto a braccia aperte.

Non l’ha potuta abbracciare per via delle norme legate al Covid ma appena entrata in studio le ha riservato l’accoglienza che meritava. “Wooow che bello!” ha detto Silvia. “E’ la prima volta che vengo” ha subito precisato la comica e la padrona di casa, in fibrillazione, ha sottolineato: “È la prima volta proprio che ci incontriamo nella nostra vita”.

Ma nel pieno del suo stile Lucianina, come la chiama Fabio Fazio, ha iniziato a bomba: “E tu sei vestita di viola.. menomale che non c’è Fazio”. La torinese ha spiegato alla Toffanin, infatti, che il conduttore Rai è molto scaramantico e indossare abiti di colore viola lavorando insieme a lui non è consentito.

Commentando subito l’outfit della sua ospite, la Toffanin ha fatto i complimenti alla Littizzetto. Lei sul suo abito di finta pelle: “Mi sono vestita in figheria massima per venire da te”.

Chiusa la parentesi iniziale, Silvia ha subito messo a suo agio la Littizzetto e le ha regalato una clip che ha ripercorso parte della sua lunga e mirabolante carriera.

Luciana Littizzetto dalla Toffanin, tra famiglia e carriera

Si è partiti subito con il libro della Littizzetto, “Io mi fido di te” dedicato alla sua famgilia. “È stato difficile scriverlo?” le ha chiesto Silvia. “Complesso, era la mia storia dove però c’erano dei coprotagonisti importanti che avevano diritto di essere tutelati e di dire la loro e per questo è stato anche un lavoro comunitario”.

Con queste parole Luciana Littizzetto ha raccontato di come il suo libro sia stato scritto a sei mani con i suoi due figli che hanno “autorizzato” tutto quello che lei racconta nel suo ultimissimo lavoro.

Spazio poi ovviamente alla sua carriera. Lei ha raccontato che faceva ridere fin da piccola anche se con la sua verve ha sdrammatizzato: “Son figlia unica, far ridere è anche un modo per farsi amare e vedere”.

La comica ha ammesso che non è stato facile arrivare in tv ma che quando il successo è arrivato è stato un “momento di grande godimento”. Con “Mai dire goal” Lucianina ha capito che ce la stava facendo e di lì a poco è arrivata la consacrazione.