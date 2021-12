Striscia la Notizia smaschera un gruppo di borseggiatrici milanesi: sono sempre le stesse ed agiscono sempre allo stesso modo, ecco come riconoscerle.

Le telecamere di Striscia la Notizia, programma satirico parecchio discutibile, hanno accompagnato l’inviato Valerio Staffelli alla ricerca di borseggiatrici e borseggiatori a bordo dei mezzi di trasporto pubblico milanese. Staffelli, che già tempo fa era riuscito a “scovare” un gruppo di ladri”, è stato chiamato a Milano da un cittadino preoccupato.

Striscia la Notizia smaschera borseggiatrici milanesi

Valerio Staffelli ha colto in flagrante una borseggiatrice a novembre scorso, e pare che oggi sia un vero e proprio paladino della giustizia. L’inviato, sotto la direzione di Canale 5 e Antonio Ricci, è stato chiamato a Milano da un telespettatore derubato, che ha raccontato al “telegiornale” una brutta esperienza successa mentre stava parcheggiando la sua automobile. Una donna si sarebbe avvicinata a lui fingendo di fargli delle avance, per poi derubarlo velocemente: “Ha appoggiato la mano sulla mia, mi sono ritratto e mi sono accorto che mi aveva già sganciato l’orologio” ha raccontato la vittima.

Non si capisce bene come, ma Staffelli è riuscito a risalire alla donna e l’ha pedinata per un po’. Pare che la borseggiatrice agisca in gruppo con altre cinque “colleghe”, che sui vagoni della metropolitano circondano una vittima, solitamente anziana, distraendola e sfilandole portafoglio o telefonino dalla borsa in modo quasi impercettibile. Per coprire il furto tengono una borsa a tracolla e un giubbotto ingombrante piegato sulle braccia.

Striscia la Notizia ha mandato una “cavia” sulla metropolitana milanese, attendendo che il gruppo di donne tentasse di derubarlo. Quando questo è successo le ladre, accortesi dell’imboscata, hanno aggredito gli inviati sputandogli addosso. “Fanno sempre così: se salgono con la borsa laterale e le mani coperte da un giubbotto, sono borseggiatrici” conclude il servizio Striscia la Notizia.

