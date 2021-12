Salvatore Esposito ha pubblico un post di presa in giro alla serie tv Gomorra e ai colleghi che per sette anni hanno lavorato con lui.

A più di sette anni dalla prima messa in onda “Gomorra”, una delle serie tv più amate dal pubblico italiano, si avvicina al gran finale. La fiction creata su ispirazione dell’omonimo libro di Roberto Saviano ha intrattenuto milioni di spettatori per ben sette anni, ma oggi gli attori protagonisti sembrano essere pronti a dire addio al pubblico. Salvatore Esposito ha dedicato un post su Instagram alla fine di questa grande avventura, prendendo in giro i colleghi e pubblicando fotografie scattate dietro le quinte del set.

Salvatore Esposito prende in giro Gomorra, è la fine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Angelina Jolie e Brad Pitt: c’è qualcuno che ancora oggi soffre

Dopo tutto il sangue che è stato versato nel corso di questi ultimi sette anni, in occasione del gran finale della serie potremmo veder morire gli ultimi due protagonisti rimasti, Ciro Di Marzio o di Genny Savastano. O forse moriranno entrambi. Non sappiamo come finirà l’ultima stagione di “Gomorra”, la serie tv che racconta la malavita napoletana, tratta dal romanzo d’inchiesta di Roberto Saviano. I due protagonisti della serie, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, sono stati impeccabili e sono riusciti a portarsi a casa spettatori di qualsiasi genere e tipo. Lo stesso Saviano, inoltre, ha contribuito alla scrittura della serie affinché questa fosse il più possibile simile alla realtà raccontata.

In attesa della messa in onda dell’ultimo episodio Salvatore Esposito, che interpreta Genny, ha deciso di scrivere un lungo post d’addio pubblicato su Instagram. Nel commento alle fotografie, scattate sul set, l’attore prende in giro il collega Marco D’Amore, e scrive: “Foto 2: Qui cerco di registrare un video per mostrare a tutti che dopo 5 anni ha imparato a contare fino a due. Foto 3: Dopo innumerevoli tentativi non ha ancora capito che dopo il 2 esiste il 3 e non il 4. Foto 7: Venerdì scoprirete che è arrivato a contare fino a 10”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Ilary Blasi mette a tacere Fabrizio Corona. La risposta delle presentatrice alle insinuazioni dell’ex re dei paparazzi

Esposito ha concluso il post con un commento d’addio: “Dopo 8 anni e 5 stagioni. Posso chiuderla qui. Ormai sapete tutto. Addio”.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 17 DICEMBRE 2021