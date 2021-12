Barbara D’Urso, cosa accadrà a breve. A Mediaset la decisione è stata presa

Barbara D’Urso. Periodo di grandi cambiamenti in ambito lavorativo per la nota presentatrice campana. Quale decisione ha preso per lei Mediaset

L’inizio della stagione televisiva 2021/’22 non è stato di certo facile per Barbara D’Urso.

La conduttrice campana fino all’anno scorso teneva le redini di ben tre progetti su Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset. Si è vista depennare due di essi dal palinsesto: “Live Non è la D’Urso”, “Domenica Live”. L’unico programma superstite, “Pomeriggio 5”, è stato ridotto da 90 a 70 minuti e modificato nel format per conferirgli un taglio più giornalistico. Tuttavia, lo scontro con il diretto competitor, “La vita in diretta”, condotto da Alberto Matano, ha inferto duri colpi in termini di auditel.

Barbara D’Urso. Vento di cambiamento a Mediaset: l’ombra di Simona Branchetti

Altra batosta inferta a Barbara D’Urso. il suo programma “Pomeriggio 5” subirà un’interruzione durante le vacanze di Natale e sarà sostituito con una produzione del tutto diversa.

Dal 20 dicembre non troveremo più la presentatrice napoletana a condurre la trasmissione ma ci sarà al suo posto Simona Branchetti, di certo non una novellina ma una professionista d’indubbio valore.

Classe 1976, mezzobusto del TG5, ha recentemente condotto nella stagione estiva “Morning News”, spin-off di “Mattino Cinque”. Da domani fino al 14 gennaio sostituirà Barbara D’Urso nelle vesti di padrona di casa di “Pomeriggio Cinque News”.

Non è dato sapere se sarà rinnovata la sua presenza nel medesimo ruolo anche in futuro. Ciò che è trapelato è che la D’Urso potrebbe intraprendere un’altra avventura e condurre la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”.

Simona Branchetti nel frattempo si dice emozionata per questa sfida davanti a sè, consapevole di andare a sostituire un programma preesistente, che va in onda da anni e che ha già un pubblico fidelizzato alle spalle.

“Sarà un programma che costruiremo giorno per giorno, perché ruoterà intorno ai principali fatti di cronaca e attualità. Non saremo nello studio televisivo di Barbara”– ha specificato.

