Paola Di Benedetto ha deciso di mandare al manicomio tutti i suoi followers pubblicando uno scatto in cui indossa un intimo trasparente da infarto.

Paola Di Benedetto ha un super potere: riesce sempre a catturare gli occhi dei suoi followers pubblicando fotografie via via sempre più esplosive. Da qualche settimana la conduttrice è finita nel mirino del Gossip per presunti flirt con Ludovico Tersigni e Stefano De Martino.

La Di Benedetto, dal canto suo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage in cui ha spiegato che queste sono soltanto fake news. La vicentina ha inoltre svelato che tra lei e il ballerino ex Amici c’è solamente un rapporto di profonda amicizia. La 26ene è una delle regine dei social network: i suoi scatti mozzafiato fanno sempre il giro del web a velocità clamorosa. Questa sera, la classe 1995 ha regalato una fotografia da manicomio in cui indossa un intimo trasparente.

Paola Di Benedetto, intimo trasparente: è da manicomio

Paola ha condiviso un post per sponsorizzare la linea di intimo di cui è testimonial. La nativa di Vicenza indossa un reggiseno trasparente che accende il web. L’immagine è davvero rovente e manda i followers al manicomio. Il fisico della conduttrice è da dieci e lode e merita davvero tantissimi complimenti ed apprezzamenti.

Anche le trasparenze degli slip sono al limite del proibito: in poche parole, l’immagine non è adatta per chi ha problemi di natura cardiologica. “Sei da infarto”, “Pazzesca, Divina”, “Hai un fisico pazzesco”, “Che bomba”, “Strepitosa”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Paola, in questo momento dell’anno, sta diventando sempre più popolare su Instagram: le sue fotografie sono sempre più devastanti. Tra lato A prorompente e didietro da paura, il suo corpo non ha praticamente punti deboli.

